​Towarzystwo Języka Niemieckiego (GfdS) z siedzibą w Wiesbaden uznało wyraz "Corona-Pandemie" (Pandemia koronawirusowa) za "słowo roku" 2020 - poinformował w poniedziałek przewodniczący GfdS Peter Schlobinski. Miejsce drugie zajął "lockdown", a trzecie "Verschwoerungserzaehlung" (narracja spiskowa).

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Tradycyjnie członkowie zarządu Towarzystwa oraz jego współpracownice i współpracownicy naukowi nie poszukują najczęściej używanych wyrażeń, ale wybierają te, które w szczególny sposób charakteryzują mijający rok. To, że osiem spośród dziesięciu słów na liście ma bezpośrednie odniesienie do koronawirusa, wskazuje jeszcze wyraźniej niż uplasowanie każdego z nich, jak silnie rok 2020 naznaczony był pandemią - czytamy na stronie internetowej GfdS.

Wyjaśniono tam również, że w przypadku "narracji spiskowej" chodzi "nie tylko o propagandę kłamców koronawirusowych, ale również o twierdzenia takie jak to odchodzącego prezydenta USA Donalda Trumpa, że stał się ofiarą szeroko zakrojonego oszustwa wyborczego". Zaznaczono przy tym, że wyrazu "narracja spiskowa" używa się coraz częściej zamiast "teorii spiskowej", gdyż "przypuszcza się, iż do niemożliwego do udowodnienia konstruktu niezbyt pasuje określenie teoria, którą słownik definiuje jako 'system naukowo uzasadnionych wypowiedzi'".



Kolejne wyróżnione przez jurorów Towarzystwa wyrazy bądź zwroty to "Black Lives Matter", "AHA" (niemiecki skrót hasła "dystans, higiena, maska przez cały dzień"), "systemrelevant" (co dotyczy relewantnych wobec systemu społecznego przedsięwzięć utrzymujących funkcjonowanie podstawowych służb publicznych podczas pandemii), "triage" (od francuskiego "trier" czyli sortować, co odnosi się do wybierania między bardziej i mniej rokującymi wyzdrowienie pacjentami z koronawirusem), "Geisterspiele" ("rozgrywki duchów" czyli mecze piłkarskie bez publiczności), "Gendersternchen" ("gwiazdka genderowa", czyli gwiazdka wstawiana w wyrazie tuż przed przyrostkiem określającym płeć) i pozdrowienie "Bywajcie zdrowi!".



"Słowem roku" 2019 była "Respektrente" (emerytura respektowa). Używano go jako określenia podstawowego świadczenia emerytalnego będącego wyrazem szacunku dla weteranów pracy.