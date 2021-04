Tłumy wyległy w słoneczną pogodę na ulice Rzymu i Neapolu na dwa dni przed otwarciem części Włoch i zniesieniem dużej liczby restrykcji antyepidemicznych. Tysiące ludzi spędziły ten dzień nad morzem w rejonie Wiecznego Miasta. To według mediów "próba żółtej strefy".

Rzym / PAP/EPA/Fabio Frustaci /

W Rzymie siły porządkowe musiały zamknąć centralną via del Corso, ponieważ zgromadziły się tam tłumy ludzi.

Właściciele restauracji w kilkunastu regionach, które znajdą się w żółtej strefie, przygotowują się w weekend do ich otwarcia w poniedziałek, organizując ogródki i ustawiając stoliki na zewnątrz. Tylko tak na razie można będzie obsługiwać klientów.



To kolejny dzień stabilizacji sytuacji epidemicznej we Włoszech. Ministerstwo zdrowia podało, że minionej doby na Covid-19 zmarły 322 osoby i potwierdzono 13 817 nowych zakażeń koronawirusem w 320 tysiącach wykonanych w tym czasie testów. Ponad 4 procent z nich dało wynik pozytywny.



Rzym / PAP/EPA/Fabio Frustaci /



Neapol / PAP/EPA/CIRO FUSCO /

W ciągu ponad roku pandemii w kraju zmarło 119 021 osób.



Ogólna liczba zakażeń wynosi prawie 4 miliony. Wyleczonych jest ponad 3,3 mln osób.



Spada liczba hospitalizowanych chorych - w ciągu minionej doby o prawie 470 pacjentów na zwykłych oddziałach i o 85 na oddziałach intensywnej terapii.