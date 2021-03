​Punkty szczepień otwarte we Włoszech do 12 godzin na dobę, szczepienie co 10 minut - taki plan według włoskich mediów opracował rząd Mario Draghiego w celu przyspieszenia kampanii. Ostatniej doby doszło w kraju do ponownego wzrostu zakażeń koronawirusem.

