Władze kościelne zwróciły się do pielgrzymów o zaprzestanie obejmowania figury św. Jakuba Apostoła, która znajduje się w katedrze w Santiago de Compostela. Związane jest to z tradycją pątników, którzy przechodzą tak zwaną Drogę do Santiago.

/ Fabio Mazzarella / PAP/Photoshot

Co roku do romańskiej katedry w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii, w której znajdują się według tradycji relikwie św. Jakuba Apostoła, przybywają tysiące pielgrzymów z całego świata, w tym z Polski. Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba (hiszp. Camino de Santiago) jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy.

Ograniczenia w dostępie do figury przedstawiającej św. Jakuba Apostoła obowiązują od początku tygodnia i spowodowane są epidemią koronowirusa. "Zamiast obejmowania i całowania wizerunku, zalecane jest pochylenie przed nim głowy" - ogłosiła w komunikacie archidiecezja Santiago de Compostela.



Katedra w Santiago de Compostela pozostaje otwarta dla pielgrzymów, jednak dostęp do figury jest możliwy jedynie w obecności strażnika. Nadal odprawiane są obrzędy na ołtarzu głównym, a pielgrzymi mogą wejść do krypty z grobowcem, w którym znajdują się szczątki apostoła Jakuba Starszego i jego dwóch uczniów.

Unikanie kontaktu z krzyżami, medalikami i szkaplerzami

W komunikacie biskupi zalecają "unikanie wszelkiego kontaktu fizycznego z krzyżami, medalikami i szkaplerzami, które były całowane przez innych wiernych", a podczas mszy odradzają podawania ręki przy przekazywaniu sobie znaku pokoju.



Z kropielnic na terenie świątyni usunięto wodę święconą. Hierarchowie kościelni zaapelowali o "modlitwę za zdrowie publiczne i za wszystkich zarażonych koronawirusem oraz o pokładanie ufności w Bogu Ojcu".



Wciąż zwiększa się liczba pątników odwiedzających katedrę w Santiago de Compostela. W 2019 roku Drogę do Santiago przemierzyło ponad 347 tys. osób, o ponad 20 tys. więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej pątników idzie pieszo (94 proc.)

Jeden z pątników zmierzających do Santiago de Compostela / Eliseo Trigo / PAP/EPA

Do Santiago de Compostela prowadzi kilkanaście szlaków pielgrzymkowych z prawie wszystkich krajów Europy, a liczba nowych tras rośnie. W tym tygodniu kilkunastu pielgrzymów brytyjskich po raz pierwszy od 500 lat przemierzyło całą tzw. Drogę Angielską.



Katedra w Santiago de Compostela przygotowuje się do Roku Jubileuszowego, przypadającego w 2021 r., kiedy Dzień świętego Jakuba, obchodzony 25 lipca, wypada w niedzielę. W Roku Jubileuszowym pielgrzymi, którzy przemierzą Drogę do Santiago, odwiedzą grób św. Jakuba Apostoła, oraz spełnią inne określone warunki (spowiedź, komunia, modlitwa), mogą otrzymać odpust zupełny, czyli przebaczenie grzechów.



Na przygotowaniach cieniem kładzie się epidemia koronowirusa w Hiszpanii. Federacja Stowarzyszeń Przyjaciół Camino de Santiago zwróciła się do rządu w Madrycie o konkretne zalecenia postępowania na wypadek wykrycia koronowirusa w schroniskach dla pielgrzymów lub na szlakach pątniczych.