Pod koniec lata osiągniemy w Unii Europejskiej odporność stadną na Covid-19 - powiedział w środę Antonio Costa, premier Portugalii, która obecnie sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Antonio Costa / NUNO VEIGA / PAP/EPA

Szef rządu Portugalii wziął udział w wideokonferencji z członkami Komitetu Regionów, unijnego ciała doradczego, w którym zasiadają samorządowcy ze wszystkich 27 krajów UE. Costa podkreślał znaczenie współpracy w zwalczaniu pandemii z unijnym sąsiedztwem, w tym z krajami Afryki, również na poziomie lokalnym i regionalnym.

Kiedy sobie wyobrazimy koniec lata, to - jestem o tym przekonany - osiągniemy w Unii Europejskiej odporność stadną, ale tak nie będzie na całym świecie - zaznaczył Portugalczyk. Dlatego na Europie spoczywa ważne zadanie - musimy zintensyfikować wysiłki, aby dalej zwalczać pandemię na poziomie globalnym. Musimy pamiętać o zdrowiu wszystkich ludzi, ponieważ tylko wtedy, gdy udamy się z pomocą do innych rejonów świata, osiągniemy sukces - przekonywał.

Zwrócił uwagę, że w UE produkowane są szczepionki przeciw Covid-19 i że tej produkcji nie wolno spowalniać. Przypomniał o instrumencie COVAX, który ma zapewnić sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek przeciw Covid-19 mniej zamożnym krajom na świecie. Zauważył też, że niektóre państwa członkowskie UE pomagają w oparciu o dwustronne porozumienia, tak jak Portugalia, która 5 proc. zakupionych szczepionek oddaje portugalskojęzycznym krajom Afryki.

Kiedy będziemy mieli odporność stadną, to nie wolno nam będzie zapominać o innych, bo inaczej to wszystko prędzej czy później do nas wróci, będzie się wiecznie toczyć w takim kręgu; być może dojdą nowe warianty (koronawirusa), przeciw którym już nie będziemy zaszczepieni. Jeśli chcemy zatem odporności, musimy chronić innych. To musi działać na całym świecie, cały świat musi osiągnąć poziom odporności stadnej - podkreślał Costa.

Premier Portugalii odniósł się w ten sposób do wypowiedzi marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, który zwrócił uwagę, że jednym z mniej podkreślanych priorytetów prezydencji portugalskiej jest kwestia zacieśnienia relacji w Afryką.

Grupa EKR (Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) w Parlamencie Europejskim zorganizowała przed dwoma tygodniami kolejny szczyt Unia-Afryka. Podkreślono, że wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Afryce jest skuteczną metodą walki z pandemią - zauważył Ortyl.

Marszałek wskazał również na sytuację na wschodzie Europy, podkreślając, że szpitale na Ukrainie są przepełnione.

W poprzednim miesiącu hospitalizowano tam ponad 100 tys. osób, najwięcej od początku pandemii - zaznaczył samorządowiec. Dodał, że pomoc unijna dla Ukrainy umożliwia temu krajowi wcześniejsze rozpoczęcie kampanii szczepionkowej, a niektóre unijne regiony udzielają wsparcia w dostawach sprzętu medycznego. Ta pomoc powinna być kontynowania - ocenił Ortyl.

W dyskusji z premierem Portugali wziął też udział m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zwracał uwagę na potrzebę większego zaangażowania lokalnych podmiotów w krajowe plany odbudowy. Niestety tak nie jest w wielu miejscach, np. w Polsce większość pieniędzy dla lokalnych władz będzie w formie pożyczek, a nie dotacji - zauważył.

Zdaniem Trzaskowskiego konieczny jest nadzór nad tymi planami.

Według premiera Portugalii samorządy lokalne i regionalne będą musiały być włączone w realizację planów odbudowy. Dlaczego kredyty, a nie dotacje - to bardzo istotne pytanie, którym będziemy musieli się jeszcze zajmować - powiedział Costa.