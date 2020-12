649 osób zmarło we Włoszech w ciągu doby na Covid-19, zarejestrowano 19903 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia w Rzymie. Wykonano 196 tys. testów. Od początku epidemii zakaziło się około 1,8 mln osób, zmarło ponad 64 tys.

Ulice Turynu / Tino Romano / PAP/EPA

Dane z piątku to 761 zgonów i ponad 18 tys. zakażeń. Do tej pory koronawirusem zakaziło się ok. 1,8 mln mieszkańców Włoch; wyleczonych jest już ponad milion. Oficjalny bilans zmarłych od początku epidemii wynosi 64036.

Liczbę aktywnie zakażonych szacuje się na 684 tys., czyli o ok. 5 tys. mniej niż poprzedniego dnia.

Poprawia się sytuacja w szpitalach. Ostatniego dnia liczba osób hospitalizowanych spadła o ponad 560, do około 28 tys. Na intensywnej terapii przebywa 3199 chorych na Covid-19; o 66 mniej niż w piątek.

Pogarsza się sytuacja w Wenecji Euganejskiej, gdzie w ciągu doby zarejestrowano 110 zgonów na Covid-19 i około 5100 nowych zakażeń, co jest rekordem epidemii w tym regionie.

W stołecznym Lacjum zmarło 41 osób, a koronawirusem zakaziło się następnych 1100, w tym prawie 600 w Rzymie.

Według szefa krajowej Rady Służby Zdrowia Franco Locatellego do końca lata przyszłego roku wszyscy Włosi będą mogli zostać zaszczepieni przeciwko koronawirusowi.