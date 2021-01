Rząd Norwegii ogłosił zaostrzenie restrykcji koronawirusowych. Od poniedziałku do 18 stycznia zakazana jest sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych, a w prywatnych spotkaniach może uczestniczyć do pięciu osób. "Nie przyjmujcie gości przez najbliższe dwa tygodnie oraz unikajcie kontaktów społecznych" - zaapelowała do rodaków premier Erna Solberg.

