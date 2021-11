Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań na Covid- 19 Austria zdecydowała o wprowadzeniu lockdownu dla osób nieszczepionych. Będą mogły opuszczać swoje domy tylko w wyjątkowych wypadkach.

Na zdjęciu: Innsbruck / Stefano Politi Markovina / Alamy Stock Photo /

Decyzję w sprawie lockdownu dla niezaszczepionych podjęli kanclerz federalny Alexander Schallenberg i szefowie rządów krajów związkowych.



W ramach walki z czwartą falą pandemii koronawirusa, od jutra w Austrii obowiązywać będzie lockdown dla osób nieszczepionych, początkowo przez dziesięć dni.



Osoby, które nie zostały zaszczepione, będą mogły opuszczać dom lub mieszkanie tylko z ważnych powodów, takich jak zakupy artykułów codziennego użytku, wyjście do pracy lub wizyta u lekarza. Problem dotyczy około dwóch milionów ludzi - około jednej czwartej populacji.



Kto będzie zwolniony z ograniczeń?

Celem jest zwiększenie gotowości do szczepień i zmniejszenie liczby kontaktów społecznych o około 30 procent - powiedział minister zdrowia Wolfgang Mueckstein. Osoby zaszczepione, dzieci poniżej dwunastego roku życia i osoby, które wyleczyły się z infekcji w ciągu ostatnich 180 dni są zwolnione z ograniczeń.



Blokada nie dotyczy również uczniów - powiedział Schallenberg, odnosząc się do faktu, że kilka testów na obecność koronawirusa tygodniowo jest już w szkołach normą.



Przestrzeganie rozporządzenia ma być sprawdzana poprzez kontrole wyrywkowe.



Siedmiodniowa zachorowalność na 100 000 mieszkańców wzrosła w Austrii do poziomu około 815. Szczególnie dotknięte są prowincje Salzburg i Górna Austria, gdzie wartość współczynnika zachorowalności wynosi w każdym przypadku około 1300.