"Obecnie we Włoszech nie ma żadnej sytuacji krytycznej związanej z epidemią koronawirusa" - ogłosił w piątek krajowy Instytut Zdrowia na podstawie monitoringu jej przebiegu od 18 do 24 maja. We wszystkich regionach wskaźnik zakaźności spadł poniżej 1.

Na włoskich plażach pojawili się pierwsi odwiedzający / LUCA ZENNARO / PAP/EPA



W przedstawionym raporcie podkreślono, że w niektórych regionach utrzymuje się wysoka liczba przypadków infekcji, ale wszędzie jest ona pod kontrolą. W innych regionach, jak zauważyli eksperci Instytutu, liczba zakażonych jest bardzo ograniczona.



Specjaliści zaapelowali o dalszą czujność, zwłaszcza z związku z oczekiwanym wzrostem zjawiska przemieszczania się ludzi po terytorium kraju po otwarciu granic regionów na początku czerwca.

We wszystkich regionach wskaźnik zakaźności koronawirusem wynosi poniżej 1, co oznacza, że jedna osoba zakażona zaraża mniej niż jedną następną i że epidemia jest wygaszana.



Ponadto w sprawozdaniu położony został nacisk na to, że nie notuje się przeciążenia w szpitalach.



W podsumowaniu obecną sytuację epidemiologiczną we Włoszech uznano za "pozytywną".

Dziś 87 zgonów z powodu koronawirusa



87 osób zakażonych koronawirusem zmarło minionej doby we Włoszech. Łączny bilans epidemii wzrósł do 33 229. Zanotowano 516 nowych zakażeń, w tym ponad dwie trzecie w Lombardii.



Liczba obecnie zakażonych wirusem wynosi ok. 46 tys. i od czwartku spadła o ok. 1800.

Dotychczas potwierdzono w całym kraju ok. 232 tys. przypadków zakażeń. Z tej łącznej liczby wyleczone są już 152 tys. osób. W ciągu jednego dnia przybyło ich ponad 2200.



Na oddziałach intensywnej terapii przebywa w całym kraju 475 najciężej chorych na Covid-19.





Wśród regionów, w których sytuacja ulega dalszej poprawie, jest Abruzja w środkowej części kraju, gdzie po raz pierwszy nie stwierdzono żadnych nowych infekcji.



W stołecznym regionie Lacjum jest 16 kolejnych przypadków, w tym trzy w samym Rzymie, co jest najniższym wzrostem od początku kryzysu.



Obrona Cywilna ogłosiła ponadto w komunikacie, że władze regionu Marche zmniejszyły o 11 liczbę zgonów podczas epidemii wyjaśniając, że nie były one związane z Covid-19.