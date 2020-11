103 tysiące osób zbadano w piątek na obecność koronawirusa w autonomicznej prowincji Górna Adyga na północy Włoch w ramach masowych testów, przeprowadzanych z inicjatywy tamtejszych władz. Testy będą trwały cały weekend.

Zdjęcie ilustracyjne / Andrea Fasani / PAP/EPA

Mieszkańcy Górnej Adygi poddają się dobrowolnym, bezpłatnym testom, dającym natychmiastowy wynik.

103 tysięcy przebadanych to prawie 30 procent planowanej liczby 350 tysięcy mieszkańców, którzy mają zostać poddani testom.



W piątek poinformowano, że 1,5 procent testów dało wynik pozytywny. W pierwszym dniu operacji do punktów medycznych ustawiały się wszędzie długie kolejki.



Ludność tej autonomicznej prowincji liczy ponad pół miliona.



Lokalne media podkreśliły, że zainteresowanie jest ogromne, a mieszkańcy masowo poparli tę akcję.



Do Bolzano przyjechali też obserwatorzy rządu Austrii, by przyglądać się realizacji tej inicjatywy.