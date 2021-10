Władze Danii i Portugalii podjęły decyzję o zniesieniu ostatnich obostrzeń związanych z Covid-19. We Francji rozszerzono zaś obowiązek przedstawiania paszportu covidowego na dzieci w wieku 12-17 lat. We Włoszech wymóg posiadania takiego certyfikatu będzie obowiązywał we wszystkich miejscach pracy. Kraje Europy w zróżnicowany sposób starają się powstrzymać impet czwartej fali koronawirusa.

REKLAMA