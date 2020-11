Francuska służba zdrowia zgłosiła w poniedziałek 9406 nowych zakażeń Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest to gwałtowny spadek w porównaniu z niedzielnymi zakażeniami (27 228) i znacznie poniżej rekordowego poziomu 86 852 w dniu 7 listopada.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Minister zdrowia Olivier Veran powiedział, że ostatnie dane wykazały pewne zachęcające oznaki skutków wprowadzonego drugiego krajowego lockdownu.

We Francji hospitalizowanych jest jednak coraz więcej osób - ich liczba wzrosła w ciągu ostatniej doby o 416 i osiągnęła rekordowy poziom 33 497.



W tym samym czasie zmarło 506 osób, zwiększając liczbę zgonów do 45 054.



Łącznie od początku epidemii zdiagnozowano we Francji 1 991 233 przypadki zakażenia SARS-CoV-2.



Wyniki poniedziałkowe zwykle są niższe, gdyż w niedziele przeprowadza się mniej testów. Ale siedmiodniowa średnia liczby nowych infekcji jest coraz niższa już ósmy dzień z kolei, spadając do 26 251.



Mimo tych pozytywnych trendów minister Veran powiedział, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby poluzować lockdown, który ma potrwać co najmniej do początku grudnia.