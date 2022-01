Dwaj bliscy współpracownicy papieża Franciszka zakażeni są koronawirusem; to sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin oraz jego zastępca, czyli substytut do spraw ogólnych arcybiskup Edgar Pena Parra. Wiadomość tę podał we wtorek Watykan.

