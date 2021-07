​Chorwacja zaostrzy restrykcje wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa w nadmorskich żupaniach. To rezultat rosnącej liczby nowych zakażeń, głównie w popularnych wśród turystów regionach.

Dubrownik / Pixabay

Minionej doby w Chorwacji odnotowano 191 nowych zakażeń koronawirusem. W ostatnich dniach wykrywa się coraz więcej przypadków, także wśród turystów przyjeżdżających do popularnych nadmorskich kurortów. Rośnie również liczba hospitalizacji.

Minister spraw wewnętrznych Davor Božinović poinformował, że ze względu na rosnącą liczbę zakażeń należy wprowadzić pewne dodatkowe restrykcje, by "ratować sezon turystyczny".

Nowe ograniczenia będą dotyczyły rejonów obecnie oznaczonych jako "pomarańczowe". Chodzi o żupanie nad Adriatykiem, m.in. rejony Zadaru, Szybenika, Splitu czy Dubrownika.

Liczby zakażeń rosną i musimy coś zrobić, by przynajmniej niektóre z nich nie przekształciły się w duże ogniska - powiedział Božinović w rozmowie z mediami. Nowe środki będą obowiązywać od poniedziałku 26 lipca do 15 sierpnia.

W związku z nowymi ograniczeniami w nadmorskich żupaniach wprowadza się zakaz organizowania imprez i zgromadzeń publicznych, w których bierze udział więcej niż 50 niezaszczepionych osób. Limit jest większy, jeśli uczestnicy mają certyfikaty covidowe - wówczas bawić się w jednym miejscu może do 1000 osób.

Ograniczenia będą dotyczyły także ślubów i wesel. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 15 osób bez certyfikatów covidowych.

Targi, festyny i inne imprezy o charakterze "gospodarczym" będą mogły odbywać się tylko za zgodą samorządów.

Zawody sportowe z widownią będą mogły się odbywać, jeśli publiczność i personel obsługujący turnieje będzie posiadał certyfikaty covidowe.

Także Czarnogóra wprowadza pewne ograniczenia. Tymczasowo zamknięte zostaną kluby nocne i dyskoteki.

Zasady wjazdu

Obecnie osoby, które chcą wjechać na teren Republiki Chorwacji, zobowiązane są do przedstawienia Unijnego Certyfikatu COVID. Zwolnione z tego wymogu są osoby, które okażą negatywny wynik testu PCR - nie starszy niż 72 godz. lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48 godz.

Można też pokazać nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm) lub jednej dawki szczepionki Janssen lub Johnson&Johnson - pod warunkiem, że od przyjęcia tej szczepionki upłynęło 14 dni.

Do wjazdu uprawnia także zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 210 dni .

Wjechać do Chorwacji mogą także osoby, które pokażą potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca.

Zwolnione z okazania certyfikatu COVID są również osoby wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich sześciu miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

Dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy posiadają Unijny Certyfikat COVID lub spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji, zwolnione są z obowiązku testu.