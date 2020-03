Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował w piątek, że on również ma koronawirusa, choć objawy choroby są łagodne. Polityk przebywa obecnie na samoizolacji w domu.

Matt Hancock / WILL OLIVER / PAP/EPA

"Zgodnie z lekarskimi wytycznymi, zalecono mi wykonanie testu na koronawirusa. Testy były pozytywne. Na szczęście moje objawy są łagodne, a ja pracuję w domu i sam się izoluję. Kluczowe jest by stosować się do rad, aby chronić nasz NHS i ratować życia" - napisał Hancock na Twitterze.