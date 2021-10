​Austriackie ministerstwo zdrowia przedstawiło w poniedziałek wieczorem rozporządzenie, zgodnie z którym we wszystkich miejscach pracy od 1 listopada zostanie wprowadzona zasada 3G (geimfpt, genesen, getestet, czyli zaszczepieni, ozdrowieńcy, przebadani). Odnosi się to także do turystyki zimowej.

