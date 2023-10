Prezydent Iranu Ebrahim Raisi umieścił na platformie X wpis, który można interpretować jako zapowiedź kolejnych działań Teheranu. "Zbrodnie syjonistycznego reżimu przekroczyły czerwoną linię" - napisał Raisi w dniu zakończenia szeroko zakrojonych ćwiczeń wojskowych Iranu. W świecie islamu wrze w związku z konfliktem izraelsko-palestyńskim.

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi / ABEDIN TERKENAREH / PAP/EPA

"Zbrodnie syjonistycznego reżimu przekroczyły czerwoną granicę, co może zmusić wszystkich do podjęcia działań. Waszyngton prosi nas o to, byśmy nie reagowali, ale wciąż wysyłają wsparcie Izraelowi. USA wysłały wiadomości do Osi Oporu, ale otrzymały jasną odpowiedź na polu bitwy" - napisał na X Ebrahim Raisi.