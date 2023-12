Izraelscy żołnierze przez pomyłkę zastrzelili trzech zakładników, którym udało się wydostać z rak Hamasu. Informację na ten temat przekazał w piątek rzecznik Sił Obronnych Izraela kontradmirał Daniel Hagari.

Izraelska armia prowadzi inwazję lądową w Strefie Gazy / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Żołnierze mylnie uznali zakładników za zagrożenie i otworzyli ogień, zabijając ich na miejscu. Po strzelaninie "pojawiły się natychmiastowe podejrzenia co do tożsamości zabitych i ich ciała zostały szybko przewiezione na badania do Izraela, gdzie zidentyfikowano zakładników" - oświadczył rzecznik.

To tragiczne i bolesne zdarzenie dla nas wszystkich, Siły Obronne Izraela ponoszą za nie pełną odpowiedzialność - powiedział Hagari.