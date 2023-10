Ponad 20 Polaków przebywa w ostrzeliwanej przez Izrael Strefie Gazy - ustalił dziennikarz RMF FM. Według najnowszych danych ministerstwa zdrowia tej enklawy, kontrolowanej przez Hamas, do tej pory w izraelskich nalotach zginęło tam ponad 7000 osób.

Zniszczenia w Strefie Gazy po izraelskich ostrzałach / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje kontakt z Polakami, którzy utknęli w Strefie Gazy - takie zapewnienie otrzymał dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun w pisemnej odpowiedzi na pytanie, co resort robi w sprawie naszych obywateli w Strefie Gazy.

MSZ prowadzi rozmowy, zarówno robocze jak i oficjalne, z władzami Izraela i Egiptu, by umożliwić naszym rodakom opuszczenie obszaru zagrożenia. Ponadto dyplomaci pozostają w kontakcie ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, których obywatele znaleźli się w takiej samej sytuacji.

Do tej pory - jak czytamy w piśmie od ministerstwa - nie było warunków, by przeprowadzić bezpieczną ewakuację.

W mediach społecznościowych pojawił się apel znajdujących w Gazie Polaków, którzy wyraźnie proszą o pomoc. Jego autorzy przebywają w Rafah na południu strefy, dokąd sugerował ewakuować się Izrael. Te okolice są jednak wciąż ostrzeliwane, na miejscu nie ma schronów i zaczyna brakować wody.

Pod listem podpisały się cztery rodziny, które wyraźnie zaznaczyły, że zwracały się z prośbą o pomoc zarówno do ambasady, jak i do MSZ. Nie było jednak reakcji zwrotnej.

Atak Hamasu na Izrael

Do ataku Hamasu na Izrael doszło w sobotę 7 października o godz. 6:30 czasu lokalnego (godz. 5:30 czasu w Polsce). Terroryści przeniknęli do wielu miast na południu kraju - atak przeprowadzono z lądu, powietrza i od strony morza. Przedstawiciele izraelskiego wojska oświadczyli, że ze Strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono kilka tysięcy rakiet.

Według najnowszych informacji, przekazanych przez izraelskie media, w Izraelu zginęło co najmniej 1410 osób, a ponad 5,1 tys. zostało rannych; Hamas porwał do Strefy Gazy 224 osoby (terroryści uwolnili do tej pory cztery osoby).

W odpowiedzi lotnictwo Sił Obronnych Izraela prowadzi naloty na Strefę Gazy - przedstawiciele Hamasu poinformowali, że życie straciło ponad 7 tys. Palestyńczyków, a prawie 18,5 tys. zostało rannych.