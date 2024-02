Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że zarządził przygotowanie planu ewakuacji Rafah przed atakiem na to palestyńskie miasto, gdzie schroniło się 1,5 mln osób. Plan ofensywy na Rafah, położone przy granicy z Egiptem, skrytykowały w czwartek władze USA.

Izraelska armia przeprowadzi atak na palestyńskie miasto Rafah - zdjęcie ilustracyjne / JALAA MAREY / East News

Szef rządu izraelskiego przekazał w komunikacie, że poinstruował dowództwo Sił Obronnych (Cahal) i wysokich urzędników odpowiedzialnych za obronność, by jednocześnie przygotowano plan ewakuacji miasta i zniszczenia kontrolujących go oddziałów Hamasu - relacjonuje portal Times of Israel. Przeprowadzenie ataku odradzali m.in. amerykanie.