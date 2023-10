Izrael przygotowuje inwazję lądową na Strefę Gazy - potwierdził w przemówieniu telewizyjnym izraelski premier Benjamin Netanjahu. Nie podał jednak jakichkolwiek szczegółów na temat terminu lub innych informacji o planowanej operacji.

Benjamin Netanjahu / CHRISTOPHE ENA / POOL / PAP/EPA

Netanjahu powiedział, że decyzję o tym, kiedy izraelskie siły wkroczą do palestyńskiej eksklawy, kontrolowanej przez ruch islamistyczny Hamas, podejmie specjalny gabinet wojenny rządu.

Zabiliśmy już tysiące terrorystów, a to dopiero początek - ostrzegł Netanjahu.



Jednocześnie przygotowujemy się do inwazji lądowej. Nie będę mówił kiedy, jak i ile. Nie będę też wnikał w szczegóły różnych obliczeń, które przeprowadzamy, czego opinia publiczna w większości nie jest świadoma i tak właśnie powinno być - zaznaczył.

Izraelski premier przyznał też, że on również jest odpowiedzialny za "niepowodzenia" w zakresie bezpieczeństwa, które umożliwiło Hamasowi atak na Izrael 7 października.



Do końca będziemy szczegółowo badać, co się stało, niepowodzenia zostaną zbadane i wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, łącznie ze mną. Ale to wszystko wydarzy się po wojnie - powiedział Netanjahu.

Media: To USA chciały opóźnienia operacji lądowej

Wcześniej w środę "Wall Street Journal" napisał, że Izrael zgodził się odłożyć lądową operację w Strefie Gazy na prośbę USA, by dać czas siłom USA na sprowadzenie do regionu systemów obrony powietrznej.



O tym, że administracja USA starała się opóźnić izraelską operację lądową, donosiły wcześniej inne media, w tym "New York Times". Według portalu Axios powodów takiego podejścia USA jest kilka. Poza kwestiami humanitarnymi i amerykańskimi przygotowaniami na wypadek rozszerzenia i zaostrzenia konfliktu chodzi również o umożliwienie opuszczenia Strefy Gazy przez około 500 obywateli USA.