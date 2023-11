Hamas uwolnił 13 Izraelczyków, którzy są już pod opieką Czerwonego Krzyża i zmierzają w stronę przejścia granicznego z Egiptem w Rafahu – ogłosiły siły zbrojne Izraela. Według władz Kataru Hamas wypuścił 13 Izraelczyków i kilkoro cudzoziemców w ramach drugiej tury wymiany zakładników i więźniów między Hamasem i Izraelem.

/ MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Biuro rzecznika sił zbrojnych Izraela potwierdziło, że 13 obywateli tego kraju uwolnionych przez Hamas w Strefie Gazy jest obecnie pod opieką Czerwonego Krzyża w drodze do Egiptu. Stamtąd zostaną przewiezieni do Izraela - przekazał portal Times of Israel.

Również władze Kataru poinformowały, że 13 Izraelczyków i kilkoro cudzoziemców jest pod opieką Czerwonego Krzyża - podała stacja BBC.

Wcześniej w sobotę Hamas ogłosił, że opóźnił planowane na ten dzień uwolnienie drugiej grupy zakładników, ponieważ - jak twierdził - Izrael nie wywiązał się z zawartego porozumienia, blokując dostęp ciężarówek z pomocą humanitarną do północnej części Strefy Gazy i wysyłając drony nad południową część tego terytorium. Izrael temu zaprzeczał.

"Udało się przezwyciężyć przeszkody"

Później MSZ Kataru informowało, że dzięki mediacji udało się "przezwyciężyć przeszkody", a zakładnicy zostaną uwolnieni zgodnie z umową w zamian za 39 palestyńskich więźniów przebywających w izraelskich więzieniach.

W ramach porozumienia w ciągu czterech dni rozpoczętego w piątek rozejmu - pierwszej przerwy w trwających od 7 października działaniach wojennych - zwolnionych miało zostać łącznie 50 zakładników Hamasu w zamian za 150 palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu - podał Reuters.

W piątek Hamas uwolnił 13 obywateli izraelskich i 11 cudzoziemców. Izrael zwolnił 39 więźniów.

Polka wśród zakładników uwolnionych ze Strefy Gazy

W pierwszej grupie osób uwolnionych ze Strefy Gazy w czasie zawieszenia broni była obywatelka Polski. Taką informację przekazał resort spraw zagranicznych.

"Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez pozostałych obywateli RP" - podkreślił resort spraw zagranicznych w komunikacie. Wyrażono też nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane, a wszystkie uprowadzone osoby zostaną jak najszybciej uwolnione.

Nie ujawniono, kim jest uwolniona zakładniczka ani ilu obywateli Polski wciąż czeka na uwolnienie.