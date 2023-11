"Twój koniec nadejdzie wkrótce, niezależnie od tego, czy masz broń atomową, czy nie" - zwrócił się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan do premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Erdogan wygłosił przemówienie do parlamentarzystów z rządzącej w kraju Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Zgromadzeni w sali parlamentarzyści AKP zareagowali na t wypowiedź Erdogana aplauzem. Grozisz użyciem broni jądrowej, ale to nie ma znaczenia, i tak jesteś skończony - dodał prezydent Turcji.

Prezydent Turcji ocenił, że "jeśli Izrael będzie kontynuować swoje masakry (w Strefie Gazy - przyp. RMF FM), na całym świecie będzie postrzegany jako państwo terrorystyczne".

Izrael przyjął taktykę totalnego zniszczenia miast i ich mieszkańców. Nie mamy wątpliwości co do tego, że Hamas składa się z wojowników oporu, chcących bronić swojej ojczyzny, niezależnie od szkód, które może to niektórym wyrządzić - oznajmił Erdogan.

Zaznaczył, że "Turcja podejmie kroki, służące postawieniu (osób) odpowiedzialnych za bezlitosne masakrowanie mieszkańców Gazy przed międzynarodowymi trybunałami".

Prezydent Erdogan już wcześniej - zaostrzając retorykę po początkowych ofertach mediacji pomiędzy Izraelem i Hamasem - zadeklarował, że nie będzie w przyszłości prowadził rozmów z izraelskim premierem.

W swoich wcześniejszych przemówieniach dotyczących wojny w Strefie Gazy turecki przywódca oskarżał Zachód o doprowadzenie do katastrofy w tej palestyńskiej półenklawie. Izrael nazwał państwem okupującym ziemię Palestyńczyków, natomiast Hamas - organizacją "bojowników o wolność".