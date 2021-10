"To, co dzieje się na rynku nieruchomości, nie wygląda na bańkę. Ceny są wysokie i na razie niższe nie będą" – ocenia Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwraca jednak uwagę na to, że ten wzrost po część jest patologiczny. Fakt, że mieszkania kupują inwestorzy, podbijając ceny, powoduje, że zwykłych ludzi nie stać na własne "M". Jak można to uregulować? O tym Krzysztof Berenda rozmawiał z Piotrem Arakiem podczas kongresu Impact'21 w Poznaniu.

