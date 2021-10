Sklepy internetowe stają się coraz popularniejsze. A to powoduje, że produkują coraz więcej śmieci. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak proponuje, by e-handel część wpływów z opłat za dostawy przekazywał do budżetów samorządów. Właśnie na utylizację coraz większych liczby kopert i kartonów. W trakcie kongresu Impact'21 z Jackiem Jaśkowiakiem rozmawiał Krzysztof Berenda. Również o tym, czy poznaniacy będą więcej płacić za komunikację miejską i czy Lech Poznań zostanie piłkarskim mistrzem Polski.

