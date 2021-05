Powstanie jedno internetowe konto pacjenta. Na nim zapisana będzie cała nasza historia medyczna: na co chorowaliśmy, na co się leczymy, jakie leki i produkty medyczne kupujemy. To już niedaleka przyszłość. Do tej historii – jeśli zechcemy – dostęp będą mieli lekarze, ratownicy i farmaceuci. Jak ma wyglądać ta rewolucja? Podczas kongresu Impact Krzysztof Berenda rozmawiał o tym z Pawłem Jakubikiem z Microsoftu i Arturem Sznekiem z sieci aptek Gemini.

REKLAMA