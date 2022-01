Łyżwiarze szybcy Natalia Czerwonka i Zbigniew Bródka będą nieść flagę Polski podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie 4 lutego - ogłosił przewodniczący PKOl Andrzej Kraśnicki podczas ślubowania sportowców w Warszawie.

Reprezentanci Polski w narciarstwie klasycznym podczas ceremonii ślubowania / Piotr Nowak / PAP

37-letni Zbigniew Bródka wystąpi w najważniejszej zimowej imprezie czterolecia po raz czwarty w karierze. Największymi sukcesami panczenisty Błyskawicy Domaniewice, który polską flagę niósł także podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku, jest zdobycie złotego medalu igrzysk w Soczi na 1500 m oraz brązowego w zawodach drużynowych.

Przed trwającym sezonem Bródka nie startował w zawodach, a jedynie trenował, i wydawało się, że wkrótce zakończy karierę. Tej zimy wrócił jednak do wyczynowego sportu i udało mu się wywalczyć kwalifikację olimpijską w biegu ze startu wspólnego oraz na swoim koronnym dystansie 1500 m.



O cztery lata młodsza Czerwonka również stała na podium w Soczi w 2014 roku - wraz z koleżankami zdobyła srebro w zawodach drużynowych. W Pekinie ponownie wystartuje w tej konkurencji, a ponadto będzie się ścigać na 1500 m.



Ślubowanie złożyło 35 zawodników

We wtorek w warszawskim hotelu Renaissance na Okęciu ślubowanie olimpijskie złożyło kilkadziesiąt osób z reprezentacji Polski na igrzyska w Pekinie, w tym 35 zawodników.



Słowa przysięgi wypowiedziała w imieniu sportowców rywalizująca w short tracku Natalia Maliszewska, a w imieniu sztabów szkoleniowych trener saneczkarzy Marek Skowroński.



Obecni byli reprezentanci Polski w biathlonie, inni łyżwiarze szybcy rywalizujący na torze krótkim (short track), a także panczeniści startujący na torze długim, kombinatorzy norwescy, saneczkarze, snowboardziści, dwie narciarki alpejskie oraz rywalizująca w biegach narciarskich Magdalena Kobielusz.



W środę do Pekinu poleci ponad sto osób

Sportowcy i członkowie sztabów odebrali tego dnia nominacje olimpijskie od przewodniczącego Kraśnickiego oraz sekretarza generalnego PKOl Adama Krzesińskiego. Biało-czerwoni, którzy ślubowali we wtorek, wylatują do Chin w środę. Wliczając sztaby szkoleniowe i oficjeli, tego dnia bezpośrednim lotem podróżować będzie ponad sto osób.



Już jutro udacie się na wspaniałą imprezę - zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Gratuluję wam, że doszliście do tego etapu. To jest wasz wielki sukces osobisty. Dziękuję wszystkim, którzy wpłynęli na to, że jesteśmy dziś w takim licznym gronie. Chciałbym, żebyśmy mogli usłyszeć nasz hymn, zobaczyć naszą flagę na jednym z trzech masztów, ale najważniejsze jest to, żeby każdemu z was udało się przełamać własne słabości - powiedział Kraśnicki.



Bosiek i Żurek nie polecą w środę

W środę do Pekinu nie polecą łyżwiarze szybcy Karolina Bosiek i Damian Żurek (oboje KS Pilica Tomaszów Maz.). Uzyskali pozytywne wyniki testów na Covid-19 - poinformował na Twitterze szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

"Karolina Bosiek i Damian Żurek nie wylecą jutro z Reprezentacją do Pekinu (dolecą najprawdopodobniej na początku lutego). Niestety uzyskali pozytywne wyniki testów na COVID-19. Oboje czują się dobrze!" - napisał Niedźwiedzki.





W kadrze Polski na rozpoczynające się 4 lutego igrzyska znalazło się 57 sportowców: 30 kobiet i 27 mężczyzn. Podczas wtorkowej ceremonii zabrakło łyżwiarzy figurowych, skoczków narciarskich oraz części biegaczy narciarskich i alpejczyków. Oni ślubowanie złożą już w Chinach.



Igrzyska będą odbywały się w surowym reżimie sanitarnym z powodu pandemii Covid-19.



Igrzyska w Chinach potrwają do 20 lutego. Dotychczasowy dorobek Polski w zimowej olimpiadzie to 22 medale - po siedem złotych i srebrnych oraz osiem brązowych.