Chińska tenisistka Qinwen Zheng zdobyła złoty medal igrzysk w Paryżu. W sobotnim finale pokonała Chorwatkę Donnę Vekic 6:2, 6:3. W piątek brązowy medal wywalczyła Iga Świątek.

Qinwen Zheng / CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA

Niespełna 22-letnia Zheng odniosła największy sukces w karierze. W światowym rankingu zajmuje siódme miejsce.

W starciu z 21. na liście WTA Vekic od początku inicjatywa należała do Chinki. W pierwszym secie po kilku minutach prowadziła 3:0 i do końca kontrolowała wydarzenia na korcie.



Bardziej wyrównana była druga partia, trwająca blisko godzinę. Zheng tempo podkręciła od stanu 3:3. Wygrała trzy kolejne gemy i została pierwszą w historii Chin mistrzynią olimpijską w singlu.



Dotarcie Vekic do finału było niespodzianką. W trzeciej rundzie wyeliminowała wiceliderkę światowego rankingu Amerykankę Coco Gauff.



Świątek w półfinale przegrała z Zheng 2:6, 5:7, a w meczu o brąz pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą 6:2, 6:1.