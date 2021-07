Hubert Hurkacz nie miał kłopotów z awansem do drugiej rundy turnieju olimpijskiego w Tokio. Z kolei Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju olimpijskiego w Tokio.

Hubert Hurkacz / Leszek Szymański / PAP

Hubert Hurkacz nie miał kłopotów z awansem do drugiej rundy turnieju olimpijskiego w Tokio. Rozstawiony z numerem siódmym tenisista pokonał dopiero 417. w światowym rankingu Australijczyka Luke'a Saville'a 6:2, 6:4. Jego kolejnym rywalem będzie Brytyjczyk Liam Broady.

Początkowo rywalem Hurkacza miał być 38. na świecie Węgier Marton Fucsovics, ale wycofał się z powodu problemów zdrowotnych.



W tej sytuacji Polak przystąpił do rywalizacji z dużo niżej notowanym 27-letnim Australijczykiem. Saville obecnie jest znany raczej z gry deblowej, rzadko występuje w singlu, a największe sukces święcił jeszcze jako junior (wygrywał wielkoszlemowego turnieje juniorskie).



Hurkacz, choć wynik do końca tego nie oddaje, poradził sobie z Australijczykiem bez żadnych kłopotów, w ciągu zaledwie 62 minut.



W pierwszym secie Polak od stanu 2:2 wygrał wszystkie gemy. W drugim wyrównana walka trwała do stanu 3:3, w kolejnym gemie Hurkacz "przełamał" przeciwnika, a po chwili prowadził już 5:3, by ostatecznie zwyciężyć 6:4.



Jego kolejnym rywalem będzie Brytyjczyk Liam Broady (142. miejsce w rankingu ATP), który po trzygodzinnym boju wygrał z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (116. lokata) 7:5, 6:7 (4-7), 6:2.



Linette odpadła

Magda Linette odpadła natomiast w pierwszej rundzie tenisowego turnieju olimpijskiego w Tokio. Polka przegrała z trzecią w światowym rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką 2:6, 1:6.