W Krakowie rozpoczął się szósty BNP Paribas Green Film Festival - obfitować on będzie w filmy ekologiczne, a zobaczyć będzie można produkcje z całego świata. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 13-20 sierpnia na Bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu.

Rozpoczął się 6. BNP Paribas Green Film Festival / Jacek Skóra / RMF FM

Jak podkreśla Grzegorz Dukielski, organizator festiwalu, "są filmy o dużej wrażliwości pokazujące ważne problemy, pokazujące też rozwiązania".

Wszystkie problemy ekologiczne mają duży stopień złożoności, dlatego są z nami eksperci ONZ, Polskiej Akademii Nauk i inni - dodaje.

Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu: Jacek Skóra / RMF FM

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) zaznaczył, że "filmy pokazują rzeczywistość, a czasami sięgają do przeszłości, poprzez obraz, muzykę oraz wiedzę, z jakiego rodzaju dramatem planetarnym mamy do czynienia".

Podkreślił, że "według świata nauki powinniśmy mieć dzisiaj obniżki". Mamy holocen, epokę geologiczną, która charakteryzuje się tym, że klimat powinien się ochładzać; w ramach antropocenu, czyli epoki geologicznej od 1850 roku - wtedy, kiedy człowiek nauczył się spalać paliwa kopalne na masową, przemysłową skalę - mamy gwałtowany wzrost temperatur - powiedział Kamil Wyszkowski.

Kamil Wyszkowski - Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) Jacek Skóra / RMF FM

W 6. BNP Paribas Green Film Festivalu uczestniczył również zespół Blue Café. Jak podkreślali, "jesteśmy od samego początku z festiwalem i to jest naprawdę zacny cel".

Blue Cafe o Green Film Festivalu Jacek Skóra / RMF FM

Cały program 6. edycji BNP Paribas Green Festivalu znajdziecie TUTAJ.

O Green Film Festival

W programie tegorocznej edycji BNP Paribas Green Film Festivalu znajdują się 83 filmy konkursowe, kilkanaście pokazów specjalnych w czterech plenerowych kinach, dyskusje z twórcami i ekspertami, a także wystawy fotograficzne i inne wydarzenia towarzyszące.

Wśród hitów filmowych znajdziemy dwie pozycje nominowane do tegorocznych Oscarów, czyli "IO" Jerzego Skolimowskiego oraz "Wszystko, co żyje" Shaunaka Sena, a także polski dokument "Do ostatniej kropli" Ewy Ewart czy brytyjską produkcję "Koniec medycyny", której producentami są Rooney Mara i Joaquin Phoenix.

Sponsor tytularny festiwalu Bank BNP Paribas, jako wieloletni partner Agendy 2030, także w swojej działalności pozafestiwalowej aktywnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Niezwykle nas cieszy, że w ramach jednego festiwalu udało się połączyć tak wiele istotnych kwestii. BNP Paribas Green Film Festival stanowi święto sztuki filmowej, ukazuje na ekranie ważne społecznie i środowiskowo tematy, a także tworzy przestrzeń dla dyskusji, wymiany wiedzy i dobrych praktyk między uczestnikami. BNP Paribas Green Film Festival to najlepszy dowód na to, jak istotne są teraz zrównoważony rozwój i troska o środowisko. Niezwykle nas cieszy, że festiwal przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej w społeczeństwie - i dlatego z dumą już kolejny rok jesteśmy jego partnerem tytularnym. Wszystkim pasjonatom kina życzę samych udanych seansów, a także zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych, panelach dyskusyjnych oraz wystawach fotograficznych - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.