30-metrowe plaże i malownicze klify, latarnia morska zaliczana do najpiękniejszych na Bałtyku, słynne ruiny kościoła i… wieloryby: Rewal i jego okolice - bo o nich mowa - to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Polsce - i trudno się temu dziwić! Tę zachodniopomorską miejscowość odwiedzamy w ramach naszego wakacyjnego cyklu "Fakty znad wody" w szczególnym czasie: gdy nie ma tu nocy…

Plaża w Rewalu / Pixabay /

Tutejsze plaże z roku na rok stają się coraz szersze. Dzięki staraniom Urzędu Morskiego to już 30 metrów czyściutkiego piachu. Rewalskie wybrzeże to również klify. W pobliskim Niechorzu znajdziecie latarnię morską, a w Trzęsaczu słynne ruiny kościoła.

Wspomniana latarnia zaliczana jest do najpiękniejszych na Bałtyku, z wysokości ponad 35 metrów można podziwiać panoramę morza i okolicy. Na jej szczyt można wspiąć się bez względu na porę roku.

Z kolei kościół w Trzęsaczu, powstały w drugiej połowie XIII wieku, nie zawsze znajdował się na klifie. Zbudowano go w odległości prawie 2 kilometrów od brzegu. W wyniku erozji i podmywania lądu na początku XX wieku morze zaczęło jednak kawałek po kawałku "zabierać" ceglaną budowlę. Pierwsze osunięcie miało miejsce w 1901 roku, ostatnie w 1994 - po tym czasie brzeg został zabezpieczony. Ocalała ściana kościoła jest podświetlana, odbywają się tu koncerty muzyki poważnej.

Koniec czerwca to czas, kiedy szczególnie warto się do Rewala wybrać: nocy tam wtedy nie ma! Miejscowość położona jest bowiem tak daleko na północ, że słońce nie chowa się za horyzont na tyle, by zapadł całkowity zmrok. Noc wygląda więc jak zmierzch, który przechodzi od razu w świt.

Znakiem rozpoznawczym Rewala są wieloryby. Są tu Skwer Wielorybów i Park Wielorybów, w którym można znaleźć naturalnej wielkości figurę największego na Ziemi walenia: płetwala błękitnego.

Rewal to również dobre warunki do uprawiania sportów z wykorzystaniem morskiego wiatru. Na plaży trenują tu kitesurferzy, a z klifu w Trzęsaczu można umówić się na lot paralotnią lub motolotnią.

Kto pojawi się w tym rejonie Wybrzeża, powinien koniecznie wybrać się na przejażdżkę rewalską wąskotorówką. Od 15 lat ciągnący odnowione zabytkowe wagony parowóz wozi turystów po nadmorskich miejscowościach w okolicach Rewala.