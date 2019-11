Eliminacje Euro 2020 coraz bliżej zakończenia. Znamy już 16 finalistów turnieju. Kolejnych czterech poznamy w najbliższych dniach, ale cztery ostatnie wolne miejsca zostaną zajęte dopiero w marcu po barażach. By zrozumieć mechanizm działania baraży musimy się cofnąć do 2018 roku i przypomnieć sobie tabele wszystkich dywizji Ligi Narodów. Już teraz można powiedzieć, że skład baraży będzie dość intrygujący.

Zdjęcie ilustracyjne / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

System wydaje się prosty. Z każdej dywizji Ligi Narodów - od najlepszej do najsłabszej - do baraży trafią po cztery drużyny. Rozegrają pomiędzy sobą półfinały a następnie finał, którego gospodarz będzie losowany. Zwycięzca finału jedzie na Euro2020. Do tej teorii trzeba jednak było stworzyć dodatkowe zasady, bo z Dywizji A na turniej awansowała już teraz większość zespołów: Holandia, Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Polska i Niemcy. Bez awansu Portugalia, ale jeśli dziś pokona Luksemburg pojedzie na Euro2020 bez konieczności gry w barażu. Czeka jeszcze Szwajcaria, a Islandia na pewno zagra w barażach.

Możliwe więc, że z Dywizji A w barażach zagra tylko Islandia. Skąd wziąć więc trzy pozostałe drużyny do baraży Dywizji A? Z Dywizji B... Ale pamiętajmy: cztery najlepsze drużyny Dywizji B, które nie wywalczą awansu w eliminacjach zagrają w barażach Dywizji B. To na pewno będzie Bośnia i Hercegowina. Na dziś to także Dania, Walia i Słowacja. Inne reprezentacje jak Ukraina, Szwecja, Rosja, Austria, Czechy i Turcja już na Euro jadą. Zostają więc Irlandia i Irlandia Północna i to te dwie drużyny zostaną dokooptowane do baraży Dywizji A - jeśli będą tam braki. Przy założeniu, że z Dywizji A do baraży trafi tylko Islandia, do której dołączą Irlandia i Irlandia Północna mamy ciągle jedno wolne miejsce. Zajrzyjmy więc... do Dywizji C.

Spośród tamtejszych drużyn awans z grupy eliminacyjnej na Euro wywalczyła Finlandia. W barażach Dywizji C zagrają: Szkocja, Norwegia, Serbia i Bułgaria. Kolejny w tabeli Izrael poszybuje więc do baraży Dywizji A i zajmie w nich ostatnie wolne miejsce.

Sytuacje rozjaśnią ostatnie mecze eliminacji, ale istnieje też scenariusz, w którym do baraży Dywizji A trafia na przykład Rumunia. Wiadomo, że w barażach najsłabszej Dywizji D zagrają Gruzja, Macedonia Północna, Kosowo i Białoruś. Ktoś z tego grona też pojedzie na Euro.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że UEFA w ramach jubileuszowych Mistrzostw Europy funduje nam farsę zamiast święta. W barażach zagra Bułgaria, która nie wygrała żadnego meczu w eliminacjach. Zagra Białoruś, która wygrała jeden mecz. Ostateczny skład barażowych czwórek w Dywizjach A i B poznamy we wtorek późnym wieczorem po zakończeniu grupowych eliminacji Euro2020.