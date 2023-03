W 20. minucie przebudzili się podopieczni Santosa. Bliski zdobycia kontaktowego gola był Przemysław Frankowski. Jego mocny strzał z pola karnego obronił Jiri Pavlenka. Czeski bramkarz nie dał się zaskoczyć także w 40. minucie, gdy potężnie z dystansu uderzył Karol Linetty.

Tuż przed przerwą Szczęsny uratował skórę kolegom, gdy obronił strzał i dobitkę z kilku metrów Cvancary.

Ze zmianami na drugą połowę

Na drugą połowę Fernando Santos posłał dwóch nowych piłkarzy. Miejsce Krystiana Bielika zajął Karol Świderski, a Michał Skóraś zastąpił Michała Karbownika.

Nie miało to dużego wpływu na sytuacje na boisku. Wojciech Szczęsny dalej miał ręce pełne pracy. W 62. minucie Kuchta minął naszego bramkarza w polu karnym, ale nie zdołał precyzyjnie dośrodkować piłki do kolegów. Czesi wyciągnęli jednak wnioski z tej akcji i chwilę później zdobyli trzeciego gola. Kral posłał płaskie podanie do Jana Kuchty, a ten z najbliższej odległości trafił do polskiej bramki.

W 65. minucie Sebastiana Szymańskiego zastąpił Nicola Zalewski. Na roszady zdecydował się też trener Czechów: Tomasa Cvancara zastąpił Mojmir Chytil. W 71. minucie z kolei doszło do podwójnej zmiany: Vladimir Coufal i Jan Kuchta opuścili plac gry, a na murawie pojawili się David Doudera i Antonin Barak.

Na kwadrans przed końcem gry wydawało się, ze Polacy w końcu pokażą składną akcje. Rywalom udało się jednak wyrwać piłkę Lewandowskiemu i ruszyć do kontry. Niebezpiecznie uderzał Hlozek, ale tym razem niecelnie.

Fernando Santos po tej akcji wprowadził jeszcze jednego nowego zawodnika. Za Karola Linettego wszedł Damian Szymański. Ta zmiana okazała się strzałem w "10". To właśnie Szymański dość niespodziewanie w 87. minucie zdobył honorową bramkę. Po rzucie rożnym dla Biało-Czerwonych w polu karnym Czechów zrobiło się spore zamieszanie. Sprytem wykazał się Skóraś, który zauważył wbiegającego po prawej stronie Szymańskiego. Podał piłkę do Szymańskiego, a ten pokonał Pavlenkę.

Debiut Santosa

Mecz w Pradze był 139. meczem w reprezentacji kapitana Roberta Lewandowskiego i jednocześnie debiutem trenera Fernando Santosa, który ostatnio prowadził kadrę Portugalii.

W meczu rywali Polski w grupie E eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy Mołdawia zremisowała w Kiszyniowie z Wyspami Owczymi 1:1 (0:1).