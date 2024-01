Jak dodał, barierki przed Sejmem dzisiaj w nocy zostaną zdemontowane. Barierki to jest decyzja i pomysł policji, jeżeli chodzi o strefę bezpieczeństwa. My obarierkowaliśmy Sejm raz na zawsze. Natomiast jeśli będą manifestacje, duże zgromadzenia, to policja będzie stosowała środki bezpieczeństwa i to jest rzecz oczywista, natomiast na stałe barierek przed sejmem nie będzie, bo nie ma takiej potrzeby - tłumaczył Tomasz Trela.

"Do żadnego okrągłego stołu z Bosakiem nie siądę"

W internetowej części rozmowy Marek Tejchman zapytał Tomasza Trelę o to, jak rozwiązać problemy z polskim wymiarem sprawiedliwości oraz o propozycję, o której w RMF FM mówił Krzysztof Bosak z Konfederacji, czyli o poprawce do Konstytucji i stworzeniu na nowo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Z marszałkiem Bosakiem do niczego siadał nie będę, bo jestem tym politykiem, który dąży do tego, żeby pan Bosak przestał być wicemarszałkiem, bo to duży błąd, że on w ogóle nim został - powiedział Trela.

Za bałagan w wymiarze sprawiedliwości obwinił PiS i 8 lat rządów tej partii. Wyjdziemy z tego. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowym porządkiem, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą. Projekty zostaną przedstawione i to będzie moment na okrągły stół. Bo okrągły stół to dyskusja w parlamencie, praca w komisjach, proces legislacyjny, Sejm, Senat i później podpis prezydenta - tłumaczył polityk Lewicy.

"Przywróciliśmy media publiczne obywatelom"

Na pytanie, czy nie czuje, że rządząca koalicja popełniła błąd w wymianie władz mediów publicznych poprzez decyzje ministra kultury, co w tym tygodniu wytknął Sąd Rejestrowy odmawiając zarejestrowania nowych szefów TVP, Polskiego Radia i PAP, Trela powiedział: "Nie czuję dyskomfortu, dlatego, że jak włączyłem dzisiaj TVP Info, to zobaczyłem stację opozycji, czyli manifestację PiS. I o takie media publiczne chodzi, żeby była relacja z tego, co robi opozycja i z tego, co robi koalicja. (...) Przywróciliśmy media publiczne obywatelom, mają rzetelną informację, a teraz media publiczne muszą się same obronić".

"Izba Kontroli Nadzwyczajnej może ułożyć jadłospis Kaczyńskiemu"

W sprawie czwartkowej uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym, która orzekła o ważności wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku, Trela powiedział, że konsekwentnie nie uznaje jej za sąd.

Dla mnie to nie jest sąd. Wybory są ważne z innego punktu widzenia. Wszystkie obwieszczenia wyborcze zostały zamieszczone, PKW wyniki wyborów ogłosiła, rozdzieliła mandaty. (...) Pod tym względem wybory są ważne. Natomiast sąd, który nie jest sądem, nie będzie w Polsce decydował, czy jest coś ważne, czy nie. Ci neosędziowie równie dobrze mogliby ustalić jadłospis dla pana prezesa Kaczyńskiego u pani magister Przyłębskiej. Ale nie wiem czy i do tego mają prawo i kompetencje. Jestem mało zainteresowany, co robią neosędziowie w neoizbie - powiedział.