Pismo od Szymona Hołowni

W sobotę informowaliśmy o tym, że Monika Pawłowska przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, iż otrzymała od marszałka Sejmu Szymona Hołowni pismo w sprawie mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim.

W opublikowanym przez byłą posłankę piśmie skierowanym do niej przez marszałka Sejmu czytamy, że "wygasł mandat posła Mariusza Kamińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie".

"W związku z powyższym uprzejmie informuję o przysługującym Pani pierwszeństwie do mandatu jako kandydatce z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów" - przekazał Szymon Hołownia w piśmie.

"Oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno być złożone na moje ręce w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia" - wyjaśnił. Jak dodał, "niezłożenie oświadczenia w tym terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu".

Hołownia przekazał w piśmie skierowanym do Moniki Pawłowskiej, że przysługuje jej prawo do złożenia na ręce marszałka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, "oświadczenia o zrzeczeniu się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów".