Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zapowiedziała we wtorek, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Alaksandr Łukaszenka nie spełni trzech żądań, w tym nie ogłosi swojej dymisji.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska podczas ostatniego dnia Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu / Maciej Kulczyński / PAP

Dwa pozostałe żądania to całkowite zaprzestanie przemocy na ulicach oraz zwolnienie wszystkich więźniów politycznych.

Jeżeli nasze żądania nie zostaną spełnione do 25 października, cały kraj wyjdzie pokojowo na ulice - napisała w oświadczeniu opublikowanym na swoim koncie na Telegramie przebywająca w Wilnie Cichanouska. 26 października wszystkie przedsiębiorstwa zaczną strajk, wszystkie drogi zostaną zablokowane, państwowe sklepy nie będą miały już czego sprzedawać - dodała.



Minęły dwa miesiące politycznego kryzysu, przemocy i bezprawia - naszym zdaniem wystarczy - podkreśliła.



Według niej to, że obecnie siły bezpieczeństwa biją nie tylko mężczyzn, ale też kobiety, dzieci i starszych, to "państwowy terror" i każdy, które jeszcze nie podjął decyzji o przejściu na stronę narodu, jest jego współuczestnikiem.



Rozmowy za kratami to nie dialog, bicie własnego narodu po wygłoszeniu deklaracji o gotowości do rozmów to nie dialog - zaznaczyła, odnosząc się m.in. do sobotniego spotkania Alaksandra Łukaszenki z więzionymi opozycjonistami.

Kryzys polityczny na Białorusi

Na Białorusi od ponad dwóch miesięcy trwają protesty po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia, w których według oficjalnych wyników Łukaszenka zdobył ponad 80 proc. głosów.

Uczestnicy protestów nie uznają tych wyników i domagają się powtórnych wyborów. Służby bezpieczeństwa regularnie używają siły wobec manifestantów, a za udział w protestach zatrzymano kilkanaście tysięcy osób.