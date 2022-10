W długi weekend znów jesteśmy z Wami na trasie! W ramach akcji "Bezpieczny powrót z RMF FM" nasi reporterzy informują was o utrudnieniach na drogach, zmianach ruchu w okolicach cmentarzy oraz podpowiadają, jakich miejsc unikać. Poniżej znajdziecie relację z tego, co działo się w poniedziałek na trasach w całym kraju. Zapraszamy ponownie we wtorek od 8.30. Macie informacje o utrudnieniach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom? Dzwońcie na Gorącą Linię pod numer 600 700 800 lub piszcie na adres fakty@rmf.fm. Zapraszamy!

Użytkownikom Twittera polecamy także hashtag #trafficRMF. 21:59 Kończymy naszą dzisiejszą relację. Zapraszamy we wtorek. 21:45 Koniec utrudnienia na dk 9 na odcinku Kolbuszowa - Tarnobrzeg. 20:49 Koniec utrudnienia na A4 na odcinku Legnica - Wrocław. 20:47 Koniec utrudnienia na S2 odcinek Góraszka - w. Lubelska w Mazowieckiem. 20:24 Ruch na zakopiance wyraźnie zmalał, choc wciąż znacznie więcej samochodów jedzie w kierunku Krakowa niż w stronę Tatr - informuje dziennikarz RMF FM. Pokonanie tej trasy zajmuje ponad półtorej godziny i trzeba przygotować się na stanie przede wszystkim przed skrzyżowaniem w Skomielnej Białej. Jutro zamknięta będzie jedna z głównych ulic Zakopanego - Nowotarska, przy której znajduje się największy zakopiański cmentarz. 20:10 Zablokowana dk 9 na odcinku Kolbuszowa - Tarnobrzeg w miejscowości Nowa Dęba km 141+000 (woj. podkarpackie). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, brak osób rannych. Utrudnienie powstało około godz. 20:01. Przewidywany czas trwania utrudnienia 2 godz. 19:57 Utrudnienie na S2 na odcinku Góraszka - w. Lubelska, w. Lubelska km 489+400 (woj. mazowieckie). Doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany został lewy pas łącznicy wjazdowej z S17 na S2 w kierunku Poznania. Utrudnienie powstało około godz. 19:33. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 2 godz. 19:44 19:42 Uważajcie na drogach! Coraz gęstsza mgła w wielu regionach Polski - alarmują nas kierowcy oraz reporterzy RMF FM. Widoczność spada nawet do kilkudziesięciu metrów. 19:23 Jak przekazują służby ruch w Małopolsce się uposkoił, w regionie nie ma też niemal żadnych utrudnień w ruchu. Lekko korkuje się zakopianka w Skomielnej Białej na zjeździe z odcinka ekspresowej S7 oraz w okolicach Klikuszowej. Także w Krakowie spokojnie na ulicach, również przy największych miejskich nekropoliach - informuje nasz dziennikarz. 19:15 Nadal utrudniony jest przejazd trasą nr 86 między Sosnowcem i Katowicami w Śląskiem. Mimo godzin wieczornych, kierowcy ciągle tkwią tam w korkach z powodu prac drogowych. Poza tym w części tego regionu wieczorną jazdę zaczyna już także utrudniać mgła - informuje reporter RMF FM. 18:40 Koniec utrudnienia na dk 74 na odcinku Kielce - Opatów, w miejscowości Radlin (Świętokrzyskie). 18:36 Koniec utrudnienia na dk 8 na odcinku Łagiewniki - Jordanów Śląski w Dolnośląskiem. 18:28 Na zakopiance spory ruch, ale tym razem nie w stronę Tatr, a w odwrotnym kierunku - informuje reporter RMF FM. Przejechanie z Zakopanego do Krakowa zajmuje ponad dwie godziny. Korki ustawiają się przed światłami w Klikuszowej, przed zjazdem z nowej zakopianki na starą w Skomielnej Białej i w Libertowie tuż przed wjazdem do Krakowa. 18:21 Koniec utrudnienia na dk 82 na odcinku Łęczna - Włodawa, w miejscowości Stara Wieś. 18:13 Koniec utrudnienia na dk 50 na odcinku Mszczonów - Grójec. Nie ma tam już ruchu wahadłowego. 18:02 Cztery pojazdy, dwa busy i dwa samochody osobowe, zderzyły się na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między zjazdami Legnickie Pole i Legnica Wschód w kierunku Zgorzelca. Zablokowany lewy pas ruchu. Nie ma rannych. Utrudnienie powstało około godz. 17:50. 17:58 Wypadek na dk 74 na odcinku Kielce - Opatów, w miejscowości Radlin km 91+900 (woj. świętokrzyskie). Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, brak osób rannych. Zablokowany został pas ruchu w kierunku Opatowa. Utrudnienie powstało około godz. 17:27. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 2 godz. 17:38 Wypadek w Pszczynie w Śląskiem na dk 1 w kierunku na Tychy. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Droga jest zablokowana. To informacja z Gorącej Linii. 17:30 W Szczecinie ruch wokół Cmentarza Centralnego wcale się nie zmniejsza. W dalszym ciągu spora kolejka aut na jedynym przejezdnym pasie ulicy Ku Słońcu. Ciasno przy rondzie Gierosa. Zakorkowana cała Dworska, duży ruch na Białowieskiej i Milczańskiej, wyjazd z parkingów położonych obok cmentarza marketów jest mocno utrudniony. Jutro od samego rana ulica Ku Słońcu będzie zamknięta dla aut - przypomina reporterka RMF FM w Szczecinie. 17:26 Na autostradowej obwodnicy Krakowa jak i na autostradzie A4 jedzie się płynnie - informuje nasz reporter. Lekkie zatory tworzą się na zakopiance w Klikuszowej, Skomielnej Białej i przed wjazdem do Zakopanego. W Krakowie największy ruch wciąż przy Cmentarzu Grębałowskim, tam korkuje się Kocmyrzowska i Darwina. 17:21 Ruch wahadłowy wprowadzono na dk 8 na odcinku Łagiewniki - Jordanów Śląski, w miejscowości Sokolniki km 87+640 (woj. dolnośląskie). Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych, jedna osoba została ranna. Utrudnienie powstało około godz. 17:08. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 1,5 godz. 17:08 Reporter RMF FM w Śląskiem informuje o dwóch newralgicznych punktach, gdzie z powodu prac drogowych tworzą się korki. Na drodze nr 86 między Katowicami a Sosnowcem kierowcy utknęli w korkach w obu kierunkach. Na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej zatory tworzą się zarówno w kierunku Warszawy jak i Tychów. 16:43 16:33 Gęsta mgła na odcinku A1 od Łódź Centrum w stronę Piotrkowa Trybunalskiego - widoczność do 50 m w niektórych miejscach - informuje nasz słuchacz. 16:30 Drogowy raport z Dolnego Śląska od reportera RMF FM. Bez problemów powinniśmy obecnie przejechać dolnośląskim odcinkiem autostrady A4, drogami ekspresowymi S3 i S5, czy Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Jak podają drogowcy - widać, że ruch jest dziś mniejszy, na drogach krajowych nie było wypadków. Za to od piątku w całym regionie było ich 21. Policjanci zatrzymali pond 100 nietrzeźwych kierowców. 16:13 Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia, dotyczące gęstej mgły, która będzie utrudniać jazdę w większości kraju od godziny 19 aż do południa we Wszystkich Świętych. "Miejscami widzialność będzie ograniczona od 100 do 200 metrów, lokalnie do zaledwie 50 metrów" - przekazał w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 16:05 W Warszawie spokojnie, większy ruch jest tylko w okolicy cmentarzy. Zwłaszcza w pobliżu Powązek i Cmentarza Bródnowskiego - informuje nasz reporter. 16:02 Koniec utrudnienia na dk 12 na odcinku Radom - Piotrków Trybunalski, w miejscowości Przysucha. 15:49 Ciasno jest po południu na drogach Lublina - informuje reporter RMF FM. W centrum to ulice: Lipowa, Okopowa, Skłodowskiej, Ofiar Katynia, czyli ulice w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza przy Lipowej, ale w pobliżu też wiele różnych instytucji, które własnie kończą pracę. Wydostanie się z tej okolicy zajmuje dłuższą chwilę. Zwłaszcza, że ciasno również na Głębokiej - z drugiej strony cmentarza. 15:42 W Kujawsko-Pomorskiem bardzo słaba widoczność, nadal utrzymują się mgły - otrzymujemy informacje na Gorącą Linię. Kierowcy apelują o używanie odpowiednich świateł. 15:41 Aktualizacja utrudnienia na dk 82 na odcinku Łęczna - Włodawa. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. 15:35 Bardzo duży ruch przy cmentarzu centralnym w Szczecinie - informuje nasza reporterka. Ulica Ku Słońcu w kierunku Gumieniec to jeden długi sznur aut, bo to też ostatni dzień, gdy tędy można próbować dojechać w okolice cmentarza. Jutro o 6 rano Ku Słońcu zostanie zamknięta. Sporo aut z drugiej strony nekropolii, na Mieszka I, a zwłaszcza w rejonie parkingów centrów handlowych, gdzie najwygodniej zostawić auto na czas wizyty na grobach. 15:34 15:30 Dobre wieści z Krakowa i okolic. Jak potwierdza policja oraz drogowcy, od rana na małopolskich drogach jeździ się płynnie i bez żadnych utrudnień, także na zakorkowanej zwykle o tej porze zakopiance oraz na obwodnicy Krakowa. Coraz więcej aut pojawia się za to przy cmentarzach, w Krakowie zatory tworzą się teraz na ulicy Kocmyrzowskiej obok Cmentarza Grębałowskiego - informuje reporter RMF FM. 15:25 Aktualizacja utrudnienia na dk 50 na odcinku Mszczonów - Grójec. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. 15:10 Zablokowana dk 82 na odcinku Łęczna - Włodawa, w miejscowości Stara Wieś km 30+000 (woj. lubelskie). Doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych, dwie osoby zostały ranne. Wyznaczono objazd przez miejscowości: Puchaczów, Turowola. Utrudnienie powstało około godz. 14:56. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 2 godz. 14:59 Utrudnienie na dk 50 na odcinku Mszczonów - Grójec, w miejscowości Budy Petrykoskie km 132+900 (woj. mazowieckie). Dachował tam samochód osobowy, dwie osoby zostały ranne. 