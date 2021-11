"Bezpieczny powrót z RMF FM" - jak co roku jesteśmy z wami na trasie! Nasi reporterzy patrolują drogi w całym kraju i na bieżąco informują was o korkach czy utrudnieniach. Tutaj znajdziecie relację z tego, co się dzieje na trasach w całej Polsce. Do 21:30 zapraszamy na specjalne Fakty drogowe. Macie informacje o utrudnianiach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom – dzwońcie na Gorącą Linię. Jej numer to 600 700 800.

Jak co roku jesteśmy z Wami na trasie! / Kuba Rutka / RMF FM

Macie informacje o utrudnieniach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom? Dajcie nam znać!

Do Waszej dyspozycji cały czas jest numer Gorącej Linii RMF FM 600 700 800

21:45



Dziękujemy, za nami ostatnie specjalne raporty z polskich tras. Najnowsze informacje z dróg znajdziecie także w Faktach RMF FM, oraz na naszej stronie rmf24.pl

21:40 Raport z Dolnego Śląska

Autostradą A4, autostradową obwodnicą wrocławia, ekspresówkami S3 czy S8 jeździ się płynnie. Genralnie na drogach krajowych na Dolnym Śląsku nie mam utrudnień. Przy największych wrocławskich cmentarzach coraz spokojniej. Jak mówią policjanci - w regionie nie było dziś poważnych wypadków, ale nie brakowało kolizji.







21:38 Raport z Mazowsza

Krótki postój czeka teraz wjeżdżających do stolicy DK7 na wysokości Sękocina i miejscowości Łazy.

Większy ruch jest też ekspresowej S8 w Warszawie przy zjeździe na Cmentarz Powązkowski.





21:30 Utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem

Po zderzeniu autobusu z samochodem osobowym na wysokości Pyrzyc zablokowana jest jezdnia w kiernku Gorzowa Wielkopolskiego.



By objechać to miejsce - trzeba zjechać z S3 na Pyrzyce, a następie kierować się na Lipiany i wrócić na ekspresówkę węzłem Myślibórz.





21:27 Małopolska

O utrudnieniach na DK94 między Krakowem a Olkuszem w Małopolsce informujecie na Gorącą Linię RMF FM.



W rejonie Przegini doszło do dwóch kolizji. Samochód zderzył się tam z dzikiem. Nieco dalej wpadły na siebie trzy auta.



W tej chwili ruch odbywa się wahadłowo, ale lada moment droga powinna zostać w pełni odblokowana.









20:38 Wielkopolska

Pustoszeją powoli ulice przy dwóch największych cmentarzach w Poznaniu - na Miłostowie wolniej, ale ruch odbywa się płynnie na ulicy Warszawskiej, która po obu stronach nadal zwężona jest do jednego pasa. Korkuje się za to Bałtycka przed skrzyżowaniem z Gdyńską. W rejonie Junikowa z kolei wzmożony ruch na Cmentarnej, ale to auta wyjeżdżające z nekropolii w kierunku miasta - informuje Mateusz Chłystun.

W regionie korki na krajowej "11" między Jarocinem a Środą Wielkopolską. Zator tworzy się też na DK92 na wysokości Gierałtowa Między Wrześnią a Neklą. Utrudnień wciąż możecie spodziewać się także na DK32 między Poznaniem a Grodziskiem.





20:37 Małopolska

Wzmożony ruch na drogach dojazdowych do Krakowa.

Cały czas sporo aur na autostradzie A4 w kierunku stolicy Małopolski pomiędzy Tarnowem a Krakowem, duży ruch także na wlotówce do Krakowa od strony Warszawy, tam dodatkowo ruch spowalnia prowadzona przebudowa alei 29 listopada.





20:31 Warszawa

Duży ruch cały czas wokół nekropolii w Warszawie. Pojedyncze wolne miejsca dla samochodów są na parkingu wzdłuż ulicy Okopowej. Jednak najwięcej osób na groby bliskich dojeżdża dzisiaj autobusami:

Bo jest najszybciej, najłatwiej, najbezpieczniej i też ciężko zaparkować tutaj w okolicy cmentarza zdecydowanie - mówili odwiedzający nekropolię

Ostatnie linie cmentarne sprzed warszawskich Powązek odjadą po 21.







19:51 DK57

Na drodze krajowej 57 między Szczytnem z Dźwierzutami (warmińsko-mazurskie) 22-letni kierowca hondy, chcąc uniknąć zderzenia z dzikami, stracił panowanie nad pojazdem; w rezultacie czego samochód dachował. Dwie pasażerki trafiły do szpitala. Policja zorganizowała objazdy.



Jak poinformowała PAP w niedzielę st. sierż. Izabela Cyganiuk z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, w Dębówku 22-letni kierowca Hondy, jadąc w kierunku Dźwierzut, zobaczył wychodzące na jezdnie dziki. Chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzyną, zjechał na przeciwny pas ruchu, stracił panowanie nad pojazdem; auto dachowało.



Pasażerki w wieku 28 i 47 lat trafiły do szpitala. Kierowca był trzeźwy. Droga w Dębówku jest zablokowana.



Policjanci kierują samochody ze Szczytna w stronę miejscowości Romany, a auta jadące z Dźwierzut na Pasym.





19:33 Utrudnienia w województwie łódzkim

Korki na DK14 przy wyjeździe z Łodzi w stronę Wrocławia. Spowolnienia na S14 w okolicy Szynkielewa.

Zator na A2 na węźle Emilia, gdzie są bramki poboru opłat.





19:28 Utrudnienia na Mazowszu

Na DK92 ruch wahadłowy. W miejscowości Kamieńczyk samochód osobowy najechal na łosia - nie ma osób poszkodowanych.

Jednym pasem poruszają się podróżujący DK50 między Płońskiem a Ciechanowem. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.



Spowolnienia również na drogach wjazdowych do Warszawy. Na S17 korki na wysokości węzła Lubelska i S2 od strony wschodniej. Ciasno też na DK7 od strony północno-zachodniej w Łomiankach, od południa w Rembertowie.





19:21 DK57 zablokowana

Utrudnienia na DK57 na trasie Szczytno - Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim.



W miejscowości Dębówko samochód wpadł do rowu.







18:55 Warszawa









18:32 Utrudnienia w Małopolsce

Wzmożony ruch na drogach wjazdowych do stolicy Małopolski.



Sznur samochodów na autostradzie A4 od strony Tarnowa, korkują się także wjazdy od pólnocy, czyli aleja 29 listopada czy Kocymrzowska - przy tej ulicy dodatkowo korki także w okolicy Cmentarza Grębałowskiego.



Dużo samochodów na zakopiance przed samym Krakowem oraz wjazdówce od strony Wieliczki.





18:29 Łódzkie

Uważajcie na DK42 w Trębaczewie w Łódzkiem.



To trasa Działoszyn - Pajęczno.



Tam zderzenie trzech aut i ruch wahadłowy.

18:27 Lubelszczyzna

Ruch wahadłowy w Dmininie na DK63 na trasie Radzyń Podlaski - Łuków.

Duże utrudnienia na DK17 z Zamościa do Lublina. Od Fajsławic aż do Piask i wjazdu na drogę ekspresową ciągnie się korek. Z kolei w Suchodołach doszło do kolizji trzech samochodów - ruch odbywa się tam wahadłowo.

W korku odbywa się wjazd na drogę ekspresową w Piaskach od strony Chełma, czyli DK12.

18:20 Utrudnienia na drodze S17

Przed węzłem Lipówki jeden samochód uderzył w barierki - poinformował nasz słuchacz.

Na miejscu są służby. Po kolizji korek utworzył się na jezdni w stronę Warszawy.





18:15 DK51 Mazowsze

Po zderzeniu dwóch aut ruch wahadłowy w Koziminach Stachowie na DK50 między Płońskiem i Ciechanowem.





17:47 Utrudnienia na DK92

W wielkopolsce utrudnienia po wypadku na DK 92 na obwodnicy Pniew, dokładnie na wysokości stacji paliw. Trasa korkuje się w obu kierunkach - informuje Mateusz Chłystun.



Na znacznie spowolnienie ruchu trzeba się przygotować także na trasie S3. Tam na wysokości Zawady czyli na odcinku między Zieloną Górą a Świebodzinem auto uderzyło w barierki. Ruch w kierunku Gorzowa odbywa się jednym pasem.







17:44 Wypadek na DK 94 w województwie śląskim

Przejezdna jest już krajowa 94 w miejscowości Gajówka między Toszkiem a Pyskowicami w powiecie gliwickim



Tam samochód uderzył w słup energetyczny i wypadł z jezdni. Słup przewrócił się na drogę i trasa była przez pewien czas zablokowana.

17:30 Warszawa

Coraz większy ruch na drogach wjazdowych do Warszawy - informuje Michał Dobrołowicz.







Korek jest przed Tarczynem. Potem, bliżej Warszawy, ruch jest większy niż zwykle, ale jedzie się płynnie.



Coraz więcej aut jest na wjeździe do Warszawy krajową siódemką od strony Gdańska. To okolice Cmentarza Północnego. Tam - na wysokości ulicy Wóycickiego - ruchem sterują policjanci.





17:09 Sytuacja w Szczecinie

Najnowsze informacje od naszej reporterki - Anety Łuczkowskiej.









16:29 Województwo śląskie

Po wypadku zablokowana jest droga nr 94 na odcinku Toszek - Pyskowice w województwie śląskim.

W Gajówce samochód osobowy wypadł z jezdni.



Objazd prowadzi przez Niewiesze.





16:25 Kraków

W stolicy Małopolski wzmożony ruch tylko w okolicach Cmentarza Grębałowskiego.

Przy Cmentarzu Batowickim zamknięte dla ruchu są główne drogi dojazdowe. Ulica Strzelców zamknięta jest już od ronda Barei, a ulica Powstańców od skrzyżowania ze Strzelców do ulicy Karola Wojtyły. Ruch jest jednak płynny, nie ma korków, ani problemów z przejazdem. Większość osób wybrała dojazd do cmentarzy komunikacją miejską.







15:55 Białystok

DK8 na wysokości Białegostoku prawie pusta - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.











15:32 Damienice - autostrada A4

Odblokowana w kierunku Krakowa jest już autostrada A4 po wypadku na wysokości Bochni w Małopolsce.



Zderzyły się tam trzy samochody. Dwie osoby zostały ranne.





15:31 Lubelszczyzna

Dużo samochodów przed węzłem Piaski Wschód na DK12 przy wjeździe na drogę ekspresową w stronę Lublina.

DK82 korkuje się w Turcy. Na DK19 kłopoty zaczynają się w Niemcach. Najwięcej samochodów jest przy wjeździe od strony Białegostoku. W Lublinie nie ma większych utrudnień, ale przy cmentarzach na Majdanku i Unickiej jest sporo samochodów.





15:20 Warszawa

/ RMF FM





Nasz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz informuje o coraz większym ruchu na krajowej siódemce.





14:49 Damienice - A4

Na autostradzie A4 na wysokości Damienic udrożniono jeden lewy pas w stronę Krakowa. Trwa rozładowywanie zatoru, który ma już prawie 6 km.



Między węzłami Bochnia i Targowisko doszło do wypadku. Najpierw doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na jezdni w stronę Rzeszowa, oba pojazdy dachowały i przeleciały nad barierkami na jezdnie w stronę Krakowa, tam zderzyły się z innym samochodem osobowym.



Poszkodowane zostały dwie osoby, pomocy medycznej udzielono im na miejscu. Jak mówią policjanci, to cud, że nie ma poważnie rannych, służby nie będą kierować na objazdy. Za moment przejezdne mają być oba pasy ruchu.











14:31 Damienice

/ Gorąca Linia RMF FM

Już 5 kilometrów ma korek na autostradzie A4 na jezdni w stronę Krakowa, pomiędzy węzłami Bochnia a Targowisko - zderzyły się tam w sumie trzy samochody, dwie osoby zostały ranne.

Jezdnia w stronę Krakowa jest zablokowana, ale policja za moment ma udrożnić jeden pas ruchu.

Coraz więcej samochodów także w okolicach największych nekropolii. W Krakowie korkują się ulice wokół Cmentarza Grębałowskiego, w Nowym Sączu spory ruch na ulicy Lwowskiej przy Cmentarzu Gołąbkowickim.

14:28 Warszawa









14:19 Damienice - autostrada A4

/ Słuchacz Ignacy / Gorąca Linia RMF FM



Jedna osoba została ranna w wypadku na A4 w miejscowości Damienice między węzłami Bochnia i Targowisko w Małopolsce. Informacje dostaliśmy na Gorącą Linie RMF FM.



Jest korek, służb jeszcze nie ma. Dwa auta dachowały - przekazała nasza słuchaczka.



Jezdnia w stronę Krakowa jest zablokowana.







14:13 Katowice

Wielu odwiedzających było w niedzielę około południa na cmentarzach w centrum Katowic. Pogoda sprzyjała spacerom i spotkaniom przy nagrobkach. Choć ruch drogowy wokół nekropolii był duży, to do tej pory nie było większych korków czy utrudnień.



Zwykle, co roku, ślepy i wąski odcinek ul. Sienkiewicza bezpośrednio przy cmentarzu był zamknięty dla ruchu i ogrodzony barierami. W tym roku można tam było wjechać samochodem, wiele osób jednak nie decydowało się na to. Znaczny ruch drogowy, choć bez większych utrudnień, był przy innych cmentarzach w mieście, przy ul. Francuskiej czy przy ul. Brackiej.





13:52 Łódź

Wokół cmentarzy w Łodzi trudno już znaleźć wolne miejsce do zaparkowania samochodu. Jak przekazała PAP Marzanna Boratyńska, najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach cmentarza na ul. Szczecińskiej, gdzie tworzą się korki.



13:50 Warszawa

12:56 Poznań

12:05 Świętokrzyskie

W niedzielę w woj. świętokrzyskim doszło do trzech wypadków drogowych, w których ranne zostały cztery osoby. W ramach prowadzonej przez policję akcji "Znicz" funkcjonariusze zatrzymali dwunastu kierowców będących pod wpływem alkoholu - poinformowała świętokrzyska policja.





11:49 A4, odcinek Rzeszów

Na autostradzie A4 niedaleko Rzeszowa samochód osobowy uderzył w bariery, 1 osoba ranna. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Przemyśla. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około 2 godz.





11:19 Łódź

Policjanci na drogach regionu łódzkiego zatrzymali w niedzielę, w trzecim dniu akcji "Znicz", 30 nietrzeźwych kierowców. Doszło też do 6 wypadków, w których 6 osób zostało rannych. Nikt nie zginął.





11:11 Dolnośląskie

27 nietrzeźwych kierowców zatrzymała ostatniej doby policja na Dolnym Śląsku w ramach akcji "Znicz". Doszło do pięciu wypadku drogowych - podała policja.





11:08 Zachodniopomorskie

Minionej doby zachodniopomorscy policjanci zatrzymali 32 nietrzeźwych kierowców, od początku akcji "Znicz" takich osób było 74 - poinformowała Anna Gembala z zespołu prasowego KWP w Szczecinie.



10:47 Szczecin

Wokół Cmentarza Centralnego w Szczecinie coraz większy ruch, zwłaszcza na jednokierunkowych obecnie Santockiej, Dworskiej, przy dojeździe do ronda Gierosa i na Milczańskiej, gdzie wielu kierowców zostawia auta przy marketach.



Także w Koszalinie wokół cmentarza komunalnego coraz więcej aut, zwłaszcza na ulicach Gnieźnieńskiej i Kamieniarskiej.





10:29 Podkarpackie

11 nietrzeźwych kierowców zatrzymali w niedzielę podkarpaccy policjanci w ramach akcji "Znicz". W regionie doszło do czterech wypadków, w których rannych zostało siedem osób, nikt nie zginął - poinformowała Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji.





10:22 Lubelskie

Ostatniej doby w ramach akcji "Znicz" policja zatrzymała na terenie województwa lubelskiego 17 pijanych kierowców. Doszło do trzech wypadków drogowych, w których rannych zostały trzy osoby. Nikt nie zginął.





10:11 Warszawa

W niedzielę na terenie garnizonu stołecznego - obejmującego Warszawę i powiaty ościenne - doszło do 64 kolizji i trzech wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba - przekazała Irmina Sulich z Komendy Stołecznej Policji.

09:42 Kraków

09:40 Warmińsko-mazurskie

Do czterech wypadków, w których jedna osoba zginęła, a trzy osoby zostały ranne i 36 kolizji doszło w niedzielę na Warmii i Mazurach - podał Tomasz Markowski rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dodał, że podczas kontroli policjanci zatrzymali 11 nietrzeźwych kierowców.



09:29 Wielkopolskie

W województwie wielkopolskim, w niedzielę, w trzeci dzień akcji "Znicz", doszło do trzech wypadków drogowych, w jednym z nich zginęły dwie osoby - powiedziała Marta Mróz z biura prasowego wielkopolskiej policji. Zatrzymano 36 nietrzeźwych kierowców.



09:05 Mazowieckie

Minionej doby mazowieccy policjanci zatrzymali 19 nietrzeźwych kierowców, doszło do 13 wypadków, w których 16 osób zostało rannych - poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Katarzyna Kucharska.



08:43 Szczecin

Duże zmiany przy Cmentarzu Centralnym. Od 6 rano zamknięta dla aut jest ulica Ku Słońcu, a także Świerczewska, Piękna i Karola Miarki. Na ul. Dworskiej, Krzywej i Gajowej wprowadzony jest ruch jednokierunkowy. Bezpośrednio pod cmentarną bramę dowożą pasażerów 4 linie tramwajowe i 8 autobusowych. Komunikacja miejska odjeżdża z przystanku co 3 minuty.



08:07 Pomorskie

W niedzielę podczas akcji "Znicz" pomorscy policjanci zatrzymali 19 nietrzeźwych kierowców. Tego dnia w regionie doszło do trzech wypadków, w których cztery osoby zostały ranne. Zanotowano też 53 kolizje drogowe - poinformowała Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.





07:44 Podkarpacie, droga S19

Na Podkarpaciu na drodze S19 w Sokołowie Małopolskim zepsuł się samochód. W kierunku Lublina auta jadą tylko lewym pasem, prawy jest zamknięty. Utrudnienie potrwa około godziny.

07:24 Lublin

Coraz więcej samochodów zbiera w okolicach cmentarza przy ul. Unickiej. Ulice Walecznych i Andersa zaczynają się korkować i z każdą minutą samochodów przybywa.



07:03 Warszawa

06:56 Policyjne podsumowanie sytuacji na drogach

W niedzielę doszło do 61 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, a 77 zostało rannych - poinformowała w poniedziałek Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze tego dnia zatrzymali 343 nietrzeźwych kierowców. Od piątku w wypadkach zginęło 18 osób. Zatrzymanych zostało 834 nietrzeźwych kierowców.



06:30 Wrocław

Przy cmentarzu Osobowickim zamknięta jest ulica Osobowicka - chodzi o odcinek od Mostu Milenijengo do Mostu Osobowickiego.



Ulica Reymonta jest z kolei jednokierunkowa.



Obok cmentarza Grabiszyńskiego zamknięto ulicę Grabiszyńską - na odcinku od Jordanowskiej do skrzyżowania z ulicą Ostrowskiego.