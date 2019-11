Jak każdego roku, z okazji Dnia Wszystkich Świętych nastąpi zmiana w organizacji ruchu wokół lubelskich cmentarzy. Poniżej sprawdzisz, co się zmienia.

Jak dojechac na cmentarze w Lublinie? / RMF FM

1.Cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka

ul. Cmentarna

Od następnej środy (30 października) do 4 listopada będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu na ul. Cmentarnej. Tak samo jak w latach ubiegłych utrzymana będzie relacja od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Ponadto, po obu stronach ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się, co ma wyeliminować parkowanie pojazdów na chodnikach. Wyjazd z parkingów odbywać się będzie drogą gruntową, utwardzoną, jednokierunkową (za punktami kamieniarskimi) do ronda im. Janusza Krupskiego. Na rondzie zaś będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza będą zatem kierowane do centrum ul. Dekutowskiego i al. Witosa.

ul. Droga Męczenników Majdanka

W następny czwartek (31 października) po godz. 16 zmieni się przeznaczenie pasów ruchu na ul. Droga Męczenników Majdanka. Od skrzyżowania z ul. Ordonówny do skrzyżowania z ul. Grenadierów dwa pasy ruchu będą do jazdy w kierunku cmentarza (z czego ten przy osi jezdni do jazdy na wprost, a prawy skrajny do zjazdów na parkingi Muzeum), a jeden do centrum. Ponadto, zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Muzeum (jadąc od strony dzielnicy Felin).

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Ordonówny od popołudnia 31 października do 4 listopada będzie działała w trybie światła żółtego pulsującego. Tak samo sygnalizacja na ul. Krańcowej na wysokości targu (1 - 2 listopada).

Apelujemy o parkowanie pojazdów na parkingach przed cmentarzem, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo -Technologicznym) oraz w innych dozwolonych oznakowaniem miejscach wokół cmentarza.



2.Cmentarz przy ul. Lipowej

Od najbliższego piątku (25 października) do 5 listopada (rano) miejsca parkingowe pod cmentarzem od strony ul. Lipowej zostaną przeznaczone na handel zgodnie z decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

Od kolejnego czwartku (31 października) do 4 listopada (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Natomiast, od 1 do 3 listopada parking podziemny CHR Lublin Plaza od godz. 7.00 do 21.00 będzie bezpłatny.

Jak co roku dodatkowe miejsca parkingowe pojawią się wzdłuż ul. Głębokiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego. Od 31 do 4 listopada nie będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się.



3. Cmentarz przy ul. Pszczelej



Od 1 do 3 listopada na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek. Powrót spod cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej.

4. Cmentarz przy ul. Bełżyckiej



Od 1 do 3 listopada na ul. Bełżyckiej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.

Parkingi rowerowe



Po raz pierwszy bardzo blisko bram wejściowych na cmentarze ustawione zostaną parkingi rowerowe. Będą to stojaki modułowe, do których można bezpiecznie przypiąć 10 rowerów. Dostępne będą już od czwartku (31 października) od godzin popołudniowych. Parking na 20 rowerów (dwa moduły) stanie po lewej stronie głównej bramy cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Kolejny moduł stanie na rogu ul. Lipowej i ul. Ofiar Katynia tuż przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dwa moduły będą dostępne dla odwiedzających groby na cmentarzu przy ul. Walecznych. Moduły staną w pobliżu przystanku znajdującego się niedaleko skrzyżowania al. Andersa z ul. Walecznych.

źródło: lublin.eu