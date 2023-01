Jak przyznał dr Bruncz, nie doszukiwałby się on tutaj jakiegoś drugiego dna.

To kazanie (...) podkreśla też to, na co Benedykt XVI zwracał przez cały swój pontyfikat. Może brzmi to zbyt pobożnie, ale zwracał uwagę na to, co dzieje się w relacji człowieka z Bogiem. Bóg ma priorytet. Ale w tym wymiarze ziemskim jest to niespotykane, że podczas mszy pogrzebowej osoba, którą się żegna, występuje dopiero pod koniec uroczystości - mówił gość Radia RMF24.

Jak zaznaczył, trzeba mieć też na względzie to, że cała ceremonia pogrzebowa pod względem teologicznym, liturgicznym i kanonicznym to jest także nowość również dla doświadczonej w tych ceremoniałach instytucji, jaką jest Kościół rzymskokatolicki.

Zobaczymy, czy Franciszek znajdzie teraz na to czas, odwagę i siłę, aby wprowadzić w życie te regulacje, które pozwolą przyszłym papieżom odchodzić. Papież Benedykt był odniesieniem, jest to też ten moment żałoby, aby te kwestie zweryfikować, także dla samego dobra instytucji, aby unikać zamętu - dodał dr Bruncz.