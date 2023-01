Od północy w rejonie placu Świętego Piotra obowiązuje czerwona strefa bezpieczeństwa. Taką decyzję podjęły władze Rzymu w związku z uroczystościami pogrzebowymi Benedykta XVI.

Watykan / Soeren Stache / PAP/DPA

Przed godziną 9:00 trumna z ciałem Benedykta XVI zostanie wyniesiona z bazyliki watykańskiej na plac św. Piotra, gdzie będzie odmawiany różaniec. O 9.30 rozpocznie się msza pogrzebowa pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Przewiduje się, że na mszy pogrzebowej będzie obecnych kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

W pogrzebie Benedykta XVI weźmie udział wiele delegacji z zagranicznymi przywódcami i koronowanymi głowami.

Co oznacza czerwona strefa?

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa od północy obowiązują na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione i bocznych ulicach oraz pobliskich placach aż do Piazza Risorgimento. W tym rejonie nie można mieć żadnych napojów w plastikowych i szklanych butelkach.

Wstęp do czerwonej strefy jest możliwy tylko przez punkty kontrolne sił porządkowych.



Teren wokół Watykanu będzie objęty czerwoną strefą do godziny 14.00, czyli czasu, po którym wierni uczestniczący w ceremonii opuszczą plac.



Jak będzie wyglądała liturgia pogrzebu?

Liturgia podczas uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI będzie podobna do tej, jak w przypadku pogrzebu papieża, ale zmodyfikowana ze względu na odmienność sytuacji - taką wiadomość przekazał we wtorek dziennikarzom dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.

Zapowiedź ta jest potwierdzeniem tego, że wszystko, co ma miejsce po śmierci emerytowanego papieża jest taką samą nowością, jaką było jego ustąpienie w lutym 2013 roku. Także teraz trzeba dostosować wszystko do tych wyjątkowych okoliczności.

Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swego poprzednika.

Jak wyjaśnił Bruni, podstawą liturgii będzie msza po śmierci papieża i to w niej zostaną wprowadzone zmiany.

Reporterzy RMF FM w Watykanie

W Watykanie są specjalni wysłannicy RMF FM Paweł Balinowski i Michał Dukaczewski. Zobacz ich reportaż.

Reportaż z Watykanu. Ostatnie pożegnanie Benedykta XVI Michał Dukaczewski / RMF FM

Zdjęcia, filmy, relacje z Watykanu znajdziecie na naszych mediach społecznościowych - Facebooku, Twitterze, Instagramie a także na You Tubie. Słuchajcie Faktów RMF FM.

Ks. Krzysztof Ołdakowski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Michał Dukaczewski, Paweł Balinowski, Jakub Rutka / RMF FM