"Jesteśmy świadkami pełzającego zamachu na naszą republikę i ustawy, które dzisiaj procedujemy, są tego pełzającego zamachu na republikę dobitnym przykładem" - oświadczył wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w czasie senackiej debaty nad tzw. ustawą dyscyplinującą sędziów. Senat kontynuuje dzisiaj rozpatrywanie budzącej ogromne kontrowersje nowelizacji ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego.

Nowela jest zdecydowanie krytykowana m.in. przez opozycję i środowiska prawnicze, spotkała się również z jednoznacznie negatywnymi ocenami na arenie międzynarodowej. W ostatnich dniach druzgocącą opinię projektu wydała Komisja Wenecka, która ostrzegła m.in., że "nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce". Już w grudniu natomiast Komisja Europejska wysłała do prezydenta i premiera RP oraz marszałków Sejmu i Senatu list z prośbą o powstrzymanie się od dalszych prac nad przepisami, które - według wstępnej oceny Komisji - godzą w praworządność i są sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej.

Senat kontynuuje rozpatrywanie budzącej ogromne kontrowersje ustawy dyscyplinującej sędziów / Rafał Guz / PAP

Michał Kamiński: "Jesteśmy świadkami pełzającego zamachu na naszą republikę"

W trakcie senackiej debaty nad ustawą dyscyplinującą sędziów wicemarszałek Senatu Michał Kamiński stwierdził, że spór, który narósł wokół sądownictwa, jest sporem między republiką a tyranią.

"Oto bowiem jesteśmy świadkami pełzającego zamachu na naszą republikę i ustawy, które dzisiaj procedujemy, są tego pełzającego zamachu na republikę dobitnym przykładem" - oświadczył.

Zdaniem Kamińskiego, każdemu działaniu rządu Zjednoczonej Prawicy towarzyszy strach przed prawdą i strach przed kontrolą.

"Czy sprawa dotyczy mediów publicznych, które stały się narzędziem kłamstwa, manipulacji i zniesławiania, czy sprawa dotyczy procedur parlamentarnych, czy sprawa dotyczy ustroju sądów - wszędzie tam ci, którzy dzierżą władzę RP, chcą unikać prawdy, kontroli i odpowiedzialności" - mówił.

Ocenił również, że debacie nad ustawą dyscyplinującą sędziów towarzyszy wiele zafałszowanych pojęć.

"Jednym z nich jest urągające przyzwoitości powtarzanie, że Unia Europejska jest zagranicą i jest ciałem obcym. Otóż nie: to nasza Unia Europejska, to nasza Komisja Europejska i to nasz Parlament Europejski. Unia Europejska nie jest ciałem obcym, to nasza wspólnota" - podkreślił.

Kamiński dodał, że nikt z broniących dziś polskiej wolności nie czuje satysfakcji, że w obronie interesów polskich obywateli i polskiej wolności stawać muszą organy UE.

"Wolelibyśmy, by tak nie było. Ale tak by nie było, gdyby państwo nie nadużywało mandatu do rządzenia Polską" - podkreślił, dodając, że nie ma zgody suwerena na nadużywanie mandatu rządzenia do zmiany ustroju Polski.

Senator PiS zapowiada 5 poprawek. "Nie zmieniają zasadniczo podstaw tego, nad czym dyskutujemy"

Przed rozpoczęciem posiedzenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował dziennikarzy, że prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zbierze się ws. nowelizacji komisja, ponieważ - jak wynika z jego wiedzy - senator PiS Józef Zając zamierza zgłosić do ustawy kilka poprawek.

Sam Zając - pytany przez dziennikarzy, ile poprawek zamierza zgłosić i czego mają one dotyczyć - powiedział, że jest ich pięć.

"Są to poprawki głównie techniczne i wprowadzające nowe sformułowania pewnych określeń, takie, które by zawierały klauzulę jednoznaczności" - wyjaśnił.

"Mam nadzieję, że obydwie strony powinny się przychylić (do poprawek), dlatego że one nie zmieniają zasadniczo podstaw tego, nad czym dyskutujemy, i nie zmieniają treści całej ustawy" - zaznaczył senator Zając.