Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego dotarło do etapu zadawania pytań 10 sędziom chcącym kandydować na stanowisko I prezesa SN. Wcześniej, po kilku godzinach sporów proceduralnych, kandydaci na kandydatów wygłosili oświadczenia: każdy z nich na zaprezentowanie swojej wizji kierowania Sądem Najwyższym dostał kwadrans. Niektórzy jednak, tzw. starzy sędziowie SN, wykorzystali ten czas, by ostrzec, że zlekceważenie procedur pozbawi wybór nowego I prezesa SN legalności. Ostatecznie wieczorem, po blisko 10 godzinach, obrady Zgromadzenia Ogólnego zostały odroczone do sobotniego poranka.

REKLAMA