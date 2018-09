Premier, minister sprawiedliwości oraz prezes PiS - mimo zaproszeń - nie spotkali się z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele LIBE przygotowują raport dotyczący stanu zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości Unii Europejskiej w Polsce. Ich wizyta w Polsce trwała trzy dni.

Ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości ograniczają niezależność s

Szef delegacji, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego Claude Moraes / Bartłomiej Zborowski / PAP

ądownictwa - to najczęściej słyszeli członkowie komisji. Podkreślali, że politycy mają prawo do przeprowadzania reform, ale jeżeli łamią one podstawowe zasady prawa unijnego, muszą liczyć się z tym, że wpłynie to na funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej.

To nie jest wizyta studyjna, to formalna część procedury art. 7. - mówił Claude Moraes - szef komisji LIBE, negatywnie oceniając to, że najważniejsi politycy PiS nie chcieli się spotkać z delegacją.

Z komisją rozmawiał jedynie szef MSZ Jacek Czaputowicz tłumacząc, że przyjęte ustawy są oczekiwane przez polskie społeczeństwo.

