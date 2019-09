Rzecznik dyscyplinarny sędziów zajął się wyjaśnianiem sprawy członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosława Dudzicza. Ma to związek z medialnymi doniesieniami o antysemickich wpisach, które miał umieszczać w internecie Dudzicz. Rzecznik chce ustalić, czy zachowanie sędziego Dudzicza uchybiło godności urzędu.

Jarosław Dudzicz / Leszek Szymański / PAP

W ub. czwartek "Gazeta Wyborcza" napisała, że zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieszczać w 2015 r. w internecie pod anonimowym profilem antysemickie wpisy. "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy" - taki wpis o Żydach, jak pisał dziennik, umieścił w internecie anonimowy użytkownik "jorry123". Jak dodawała "GW" prokuratorzy "ustalili, że jorry123 to Jarosław Dudzicz, wtedy jeszcze sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach". Prokuratura Krajowa poinformowała PAP, że w sprawie wpisów Dudzicza wszczęte zostało śledztwo, w ramach którego zlecono przeprowadzenie ekspertyz przez biegłych.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował w poniedziałek w komunikacie, że w zawiązku z publikacją "Gazety Wyborczej" zarządził podjęcie wstępnych czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy zachowanie sędziego stanowiło o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu.

Ponadto dziś zbiera się prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, które ma się zająć sprawą Dudzicza. Jak zapowiedział szef KRS Leszek Mazur, zbierająca się jutro cała Rada ma zażądać od Dudzicza wyjaśnień.

Sędzia Dudzicz pełni funkcję zastępcy rzecznika KRS. Sam rzecznik, Maciej Mitera zapowiedział, że poprosi go o rezygnację. Jeśli do niej nie dojdzie, Rada może go z tej funkcji odwołać - i to właściwie wszystko.

Z funkcji członka KRS Dudzicza nie może odwołać ani sama KRS, ani Sejm, który go powołał. Jeśli zarzuty się potwierdzą, a sędzia nie zrezygnuje sam, jedyną droga pozbycia się go, będzie pozbawianie go statusu sędziego - co wymaga postępowania i wyroku dyscyplinarnego.

Być może jednak sprawa zostanie rozstrzygnięta bez potęgowania kompromitacji KRS.

Gdyby potwierdziło się, że antysemita "jorry123" to sędzia Dudzicz, grozi mu nie tylko utrata stanowisk, ale i 3 lata więzienia.

Według doniesień mediów sędzia Jarosław Dudzicz ma być też jednym z uczestników tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W drugiej połowie sierpnia portal Onet podał, że ówczesny wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Według doniesień portalu w akcję hejtowania mieli być zaangażowani także m.in. członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.