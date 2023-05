50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w okolicach miejscowości Kaleje na granicy województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego wznowiło dziś poszukiwania balonu, który z kierunku Białorusi przyleciał do Polski. "Apeluję: jeżeli znajdzie się kawałek obiektu, o którym mówimy od trzech dni, to prosimy o kontakt z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Również ze mną. Są też telefony dostępne do służb operacyjnych. Prosimy o taką informację, na pewno będziemy ją weryfikować" - powiedział w rozmowie z internetowym Radiem RMF24 mjr Witold Sura, rzecznik prasowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej poszukują obiektu przypominającego balon, który przyleciał z kierunku Białorusi / Tytus Żmijewski / PAP Sura poinformował, że żołnierze WOT-u wznowili dziś poszukiwania obiektu przypominającego balon, który nadleciał z kierunku Białorusi. Skierowaliśmy pododdział 50 żołnierzy z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tam nasi żołnierzy będą prowadzić poszukiwania - zaznaczył. Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY TOMASZA WERYŃSKIEGO Z RZECZNIKIEM WOT Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. WOT w Kalejach. Żołnierze szukają balonu, który nadleciał z kierunku Białorusi Akcja poszukiwawcza WOT przebiega przede wszystkim w województwie kujawsko-pomorskim. Całą operacją dowodzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W jakim rejonie działają, w jakich jeszcze dodatkowych siłach działają w terenie? O to trzeba pytać Dowództwo Operacyjne - zaznaczył. Rzecznik przekazał, że żołnierze WOT-u nie byli w Szczecinku, gdzie mogły zostać odnalezione szczątki obiektu przypominające balon. Nie wiadomo, ile może potrwać akcja poszukiwawcza. Co zrobić jeśli znajdziemy fragmenty balonu? Sura zaapelował do polskich obywateli, aby w razie odnalezienia szczątków poszukiwanego obiektu skontaktowali się z odpowiednimi służbami. Apeluję: jeżeli znajdzie się kawałek obiektu, o którym mówimy od trzech dni, to prosimy o kontakt z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Również ze mną. Są też telefony dostępne do służb operacyjnych. Prosimy o taką informację, na pewno będziemy ją weryfikować - zaznaczył. Odnalezionego przedmiotu nie należy dotykać. Należy zawiadomić najbliższy posterunek policji, który przyjedzie i zabezpieczy obiekt. Dalsze działania na pewno zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami - zaznaczył. Zobacz również: Koniec blokady na przejściu granicznym w Dorohusku

Pędził 145 km/h w obszarze zabudowanym. Surowy mandat dla 29-latka



