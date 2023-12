"To prorosyjskie przedsięwzięcie wpisujące się perfekcyjnie w politykę rozwalania zachodu i politykę uprawianą przez Kreml" - w ten sposób Mariusz Witczak z KO skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 wczorajsze skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna.

Mariusz Witczak / Karolina Bereza / RMF FM

Obserwujemy proces przekazywania ministerstw. Odchodzący szefowie resortów witają nowych ministrów. Niektórzy zastanawiają się, jak będzie wyglądało przekazanie gabinetu między Mateuszem Morawieckim i Donaldem Tuskiem.

"Nie widziałem powitania Tuska przez Morawieckiego. Nie obstawiałbym, by Morawiecki miał odwagę i energię do przekazania władzy. Mieliśmy do czynienia przez ostatnie dwa miesiące z sytuacją kuriozalną, niezwykle szkodliwą dla Polski. Od początku po wyborach było wiadome, że PiS przegrał te wybory i prezydent powinien był powierzyć misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi" - mówił Mariusz Witczak. "My zwyczajnie straciliśmy czas, bo powstał rząd urojony, fantomowy Mateusza Morawieckiego. Tylko po to, by PiS mógł zamiatać sprawy pod dywan i dokonywać transferów na rzecz różnych środowisk PiS-u" - dodał polityk.

Co z Grzegorzem Braunem i Konfederacją?

We wtorek w Sejmie byliśmy świadkami skandalicznego ekscesu Grzegorza Brauna, który używając gaśnicy zakłócił obrzędy chanukowe. Czy w związku z tymi wydarzeniami, Konfederacja powinna zostać ukarana odebraniem stanowiska wicemarszałka Sejmu?