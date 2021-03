Gorąca debata w Parlamencie Europejskim o sytuacji mniejszości seksualnych w Europie i nad projektem rezolucji ogłaszającej Unię Europejskiej Strefą Wolności LGBTIQ. Rezolucja, popierana przez 5 największych, prodemokratycznych, frakcji europarlamentu, jest reakcją na ogłaszanie przez niektóre polskie samorządy tzw. stref wolnych od LGBT. Zarówno te lokalne inicjatywy, jak i działania polskiego rządu zostały przez eurodeputowanych stanowczo skrytykowane. Liderka socjalistów podkreślała, że „strefy wolne od ‘ideologii LGBTQI’, wspierane przez skrajną polską prawicę, przypominają nam o barbarzyństwach przeszłości”, a przedstawiciel frakcji Odnowić Europę mówił o „przesłaniu dla polskiego rządu, że UE nie będzie tolerować tego podejścia”. Na krytykę i propozycję obwołania Unii Strefą Wolności LGBTIQ ostro odpowiedział europoseł PiS. „Uspokójcie się ideologicznie. (…) Zróbcie Unię strefą wolną dla zdrowego rozsądku” – mówił prof. Ryszard Legutko.

Kampania wsparcia dla środowisk LGBTIQ w Brukseli / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Strefa Wolności LGBTIQ to "przesłanie dla rządu polskiego, że UE nie będzie tolerować" jego podejścia

"Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć wszystkim ludziom LGBTQI, że jesteśmy z nimi, że to jest też ich Europa, że w tej Europie mogą być, kimkolwiek chcą być, i że PE będzie bronił tego prawa" - oświadczyła w czasie debaty występująca w imieniu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Roberta Metsola.

Liderka socjalistów Iratxe Garcia Perez zwróciła uwagę, że strach, przemoc i dyskryminacja to rzeczywistość, z którą na co dzień styka się wiele osób LGBTQI w wielu częściach świata.

"Wciąż mamy 70 krajów, które kryminalizują relacje między osobami tej samej płci. W UE strefy wolne od ‘ideologii LGBTQI’, wspierane przez skrajną polską prawicę, przypominają nam o barbarzyństwach przeszłości" - zaznaczyła.

"Przed kilkoma laty w niektórych gminach w Polsce ogłoszono strefy wolne od ‘ideologii LGBTQI’. Proszę sobie wyobrazić życie osób LGBTQI w tych gminach, proszę sobie wyobrazić życie młodego nastolatka, który odkrywa swoją tożsamość płciową w takiej gminie" - mówił przedstawiciel frakcji Odnowić Europę Pierre Karleskind.

Dodał, że rezolucja PE ogłaszająca Unię Europejską Strefą Wolności LGBTIQ to "przesłanie wobec rządu polskiego, że UE nie będzie tolerować tego podejścia".

Komisja Europejska popiera obwołanie Unii Strefą Wolności LGBTIQ

O poparciu Komisji Europejskiej dla inicjatywy europarlamentu, by obwołać Unię Strefą Wolności LGBTIQ zapewniła w czasie debaty komisarz UE ds. równości Helena Dalli.

Dalli podkreśliła, że "w tej chwili część obywateli Unii Europejskiej nie ma możliwości korzystania w pełni ze swoich swobód".

"W niektórych państwach osoby LGBTIQ są atakowane w coraz większym stopniu przez przywódców politycznych, religijnych i inne osoby publiczne. Osoby LGBTIQ stały się kozłami ofiarnymi, przedstawia się je jako zagrożenie dla dzieci" - mówiła.

Ostra reakcja Ryszarda Legutki, europosła PiS: "Zróbcie Unię strefą wolną dla zdrowego rozsądku"

Ogłoszenie Unii Europejskiej Strefą Wolności LGBTIQ jest kwestią wyłącznie symboliczną: rezolucja nie jest bowiem obowiązującym prawnie dokumentem, nie wymusza na państwach członkowskich żadnych zmian w prawie.

Rezolucję ostro zaatakował jednak eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów prof. Ryszard Legutko.

Dokument nazwał absurdalnym, a całą debatę: ideologicznym amokiem.

"Kraje Europy Zachodniej prześcigają się w akcjach ideologicznych. Już od żłobka karmicie niemowlaki genderami i płynnością płci. Oficerowie ideologiczni nie wychodzą ze szkół, mediów i korporacji. Utrudniacie badania naukowe, wprowadzacie cenzurę na te tematy. Zatruwacie język i umysły polityczną poprawnością. I co z tego macie? Efekt odwrotny do zamierzonego" - mówił Legutko i przytoczył statystyki z 2019 roku dot. ataków na osoby homoseksualne.

Według przedstawionych przez niego danych, w Holandii takich ataków było wówczas 574, w Niemczech: 248, w Belgii: 163 - z kolei na Litwie: dwa, a w Polsce: 16.

"Może powinniście tutaj mówić o Niemczech i o Belgii, a nie o Polsce i innych krajach Europy Wschodniej? Uspokójcie się ideologicznie. Dajcie ludziom żyć. Nie róbcie rewolucji. Zróbcie Unię strefą wolną dla zdrowego rozsądku. Ja wiem, że to trudne, ale mimo wszystko polecam" - mówił Legutko.

I kontynuował: "A przynajmniej nie mówcie nieprawdy. Bo jak twierdzicie, że taki kraj jak Polska to jest kraj wrogi dla osób homoseksualnych, że u nas są ‘strefy wolne od LGBT’, to mówicie nieprawdę. A mówienie nieprawdy to jest wstyd. Jeżeli rozumiecie jeszcze, co to słowo znaczy".