Nitras przeczytał później część orzeczenia, z którego wynika, że Ryszard Terlecki ma przeprosić go w formie oświadczenia poselskiego o następującej treści: "Ja, Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu przepraszam Sławomira Nitrasa za kierowanie przeze mnie pod jego adresem obraźliwych sformułować i określeń, jakie padły (tu wymienione zostało kilka dat od 2017 do 2020 roku), które to obraźliwe sformułowania i określenia naruszają dobra osobiste Sławomira Nitrasa".

Terlecki ma też powiedzieć, że ubolewa nad swoim zachowaniem.