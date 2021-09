Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło, że Karol Rabenda otrzymał powołanie na stanowisko wiceministra. Do tej pory zajmował je Zbigniew Gryglas.

Pierwsze nieoficjalne doniesienia o zmianach w Ministerstwie Aktywów Państwowych przekazał portal Interia. Około południa resort oficjalnie potwierdził, iż nowym zastępcą Jacka Sasina został Karol Rabenda.

Ze stanowiskiem pożegnał się Zbigniew Gryglas.

Polityk w 2015 roku został posłem Nowoczesnej. Po dwóch latach odszedł jednak z partii ze względu na - jak tłumaczył - różnice światopoglądowe. Dołączył wówczas do Porozumienia Jarosława Gowina.

Choć w 2019 roku nie uzyskał reelekcji do Sejmu, to został wiceministrem aktywów państwowych. W lutym 2021 prezydium zarządu Porozumienia zawiesiło go w prawach członka partii, a sąd koleżeński wykluczył go z ugrupowania. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka wyjaśniała wówczas, że powodem decyzji było "wielokrotne łamanie statutu partii".

Sprawa miała związek ze sporem o przywództwo w Porozumieniu, który finalnie doprowadził do rozłamu w partii.



Po wyrzuceniu z Porozumienia Gryglas dołączył do powstałej w wyniku rozłamu Partii Republikańskiej Adama Bielana.

Interia pisze nieoficjalnie, że po dymisji polityk ma wziąć urlop.

Kim jest Karol Rabenda?

Nowo powołany sekretarz stanu Karol Rabenda to członek Partii Republikańskiej i prezes stowarzyszenia Republikanie, a także gdański radny. Do lutego 2021 był wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina, ale w wyniku rozłamu został usunięty z partii.